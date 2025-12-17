Kamboçya ile Tayland arasında sınır çatışmaları: Can kaybı 52'ye çıktı

Kamboçya’nın Siem Reap eyaletinde, sınır hattında meydana gelen topçu atışı sonucu bir Kamboçyalı hayatını kaybetti.

Tayland ve Kamboçya güçleri arasındaki çatışmalar, bu ayın başlarında yeniden başlayan gerilimin ardından sınır bölgelerinde karşılıklı füze saldırıları ve topçu atışlarıyla devam ediyor.

CAN KAYBI 52’YE ÇIKTI

Kamboçya’nın Siem Reap eyaletinde, sınır hattında meydana gelen topçu atışı sonucu 43 yaşındaki bir Kamboçyalı yaşamını yitirdi. Yetkililer, Tayland ve Kamboçya güçleri arasında devam eden sınır çatışmalarında toplam can kaybının 52’nin üzerine çıktığını bildirdi. Ay başından bu yana yeniden tırmanan çatışmalarda, iki ülke orduları sınır bölgelerinde karşılıklı füze ve topçu atışları gerçekleştirdi. Saldırılar sonucunda hem siviller hem de askerler hayatını kaybetti.

Çatışmaların Tayland ve Kamboçya arasında uzun süredir devam eden toprak anlaşmazlıklarıyla bağlantılı olduğu belirtildi.

KAMBOÇYA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Kamboçya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada devam eden sınır çatışmalarında, 7 Aralık'tan bu yana hayatını kaybeden Kamboçyalı sivil sayısının 17'ye yükseldiği bildirildi.

Kamboçya devlet ajansı Agence Kampuchea Presse'nin (AKP) haberine göre, Kamboçya İçişleri Bakanlığından çatışmalarda yaşamını yitiren sivillere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 7 Aralık'tan 16 Aralık'a kadar 17 Kamboçya vatandaşının hayatını kaybettiği belirtildi.

Çatışmalarda 77 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, 438 binden fazla kişinin de yerinden edildiği vurgulandı.

Yerinden edilenlerin yaklaşık üçte ikisinin kadın ve çocuk olduğu kaydedilen açıklamada, Tayland'ın saldırılarının sivil altyapıya önemli ölçüde zarar verdiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Güneydoğu Asya'da aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın, tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008 yılında yaşandı.

Tekrarlayan çatışmaların ardından ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke, 7 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalardan birbirini sorumlu tuttu.

Her iki ülkeden yüz binlerce kişi sınır bölgesinden tahliye edilirken son çatışmalarda 50'den fazla kişi hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Öte yandan, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından, "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir" demişti.

Çatışmalar, Trump ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in arabuluculuğunda sağlanan ateşkese rağmen yeniden başlamıştı.

Kamboçya, son günlerdeki çatışmaların ardından güvenlik gerekçeleriyle ülkeyle sınırından tüm giriş ve çıkışları askıya aldığını açıklamıştı.