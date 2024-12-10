Kamera kablosu kesilmiş

İzmir Konak’a bağlı Alsancak’ta, 12 Temmuz tarihinde 2 kişinin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği yerde keşif yapıldı. Güvenlik güçlerinin önlem aldığı keşfe mahkeme heyeti, mağdurların avukatları, İZSU ve Gediz AŞ. bürokratları, avukatlar ve tutuksuz sanıkların bir kısmı katıldı. Konak Belediyesi’nin iş makinesinin olay yerindeki mazgalın olduğu yeri kazmasıyla başlayan keşfin 3 gün kadar süreceği belirtiliyor.

ŞİKÂYETTE BULUNDUK

Keşif elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın yaşamlarını yitirmesine ilişkin açılan davanın görüldüğü İzmir 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gerçekleştirildi. Mahkeme heyeti ve sanık avukatları, 42 sanık ve 11 tutuklu bulunan davanın görgü tanıklarından esnaf Ersin Eren Çavga’nın keşif alanında tekrar bilgisine başvurdu.

Heyet, Çavga’ya “2019 tarihinden önce yağan yağmurlardan sonra buradaki mazgalların olduğu yerden dumanlar çıkıyor muydu”, “Olay günü mazgalın oynadığını fark ettiniz mi” sorularını yöneltti. Olay yerindeki teknik duruma ilişkin “Bir ekip geldi ama hangi ekip olduğunu hatırlamıyorum. Çalışmalarını tamamladıktan sonra gittiler” ifadelerini kullanan Çavga, “Elektrik kaçağı olduğundan şüpheleniyorduk, defalarca şikayette bulunduk. Olay öncesinde kazı çalışması yapılmıştı, mazgal ile ilgiliydi galiba” dedi.

Öte yandan kendisine, “Açıkta kablo kaldı mı” sorusu yöneltilen Çavga, “Doğrudan kabloyu gördüğümü söyleyemem ama bir açıklık vardı” yanıtını verdi. Çavga, olaydan önce bölgede başka tehlikelerin yaşanıp yaşanmadığı sorusunu ise, “Her yağmur yağdığında duman tütmesi sık sık oluyordu” diye yanıtladı. Olayda yaşamını yitiren Özge Ceren Deniz’in avukatı Ayşe Sarıçiçek ise şunları söyledi: “Burada dükkan sahibi olan tanığın kamerası bu olaydan sonra sökülmeye çalışılmış. Kamera sökülemeyince de kablosu kesilmiş. Olayda hem Gediz Elektrik hem İZSU asli ve tam kusurludur. Devam eden yargılamada ortaya çıkan acı gerçekler 2 insanın, kurumların maddi çıkar çatışmalarının kurbanı olduğunu ortaya koymuştur.’’

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SÖZLEŞMESİZ MİLYONLUK İŞ

İZSU’nun mazgal, kanal tamir ve tadilat için şahsa özel ihale açtığına dikkat çeken Sarıçiçek, şöyle devam etti: “Açılan ihaleye nedense 1 kişi girmiş ve ihale o kişiye yapılmıştır. İZSU, ihale sözleşmesi dahi imzalanmadan milyonlar vererek ölüm çukurlarını yaptırmıştır.’’