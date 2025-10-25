Kamera sıralamasında zirvede | Huawei Pura 80 Ultra özellikleri

Huawei, mobil fotoğrafçılıktaki liderliğini bir kez daha kanıtladı. Bağımsız test ve değerlendirme platformu DXOMARK tarafından yapılan 2025 yılı akıllı telefon kamera testlerinde Huawei Pura 80 Ultra, 175 genel puanla listenin zirvesine yerleşti. Bu sonuç, Huawei’nin kamera teknolojilerinde ulaştığı en yüksek performans seviyesini simgeliyor.

HUAWEİ PURA 80 ULTRA, DXOMARK’TA 1. SIRAYA YERLEŞTİ

Huawei’nin amiral gemisi modeli Pura 80 Ultra, DXOMARK tarafından yapılan kapsamlı testlerde üstün performans sergileyerek fotoğraf, portre ve düşük ışık kategorilerinde rakiplerini geride bıraktı.

Kategori Puan Genel Kamera Puanı 175 Fotoğraf 180 Portre 168 Düşük Işık 147

Bu puanlar, Huawei Pura 80 Ultra’yı yalnızca 2025’in değil, tüm zamanların en yüksek kamera performansına sahip akıllı telefonu haline getirdi. Özellikle düşük ışıkta elde edilen netlik, renk doğruluğu ve kontrast dengesi, kullanıcı deneyimini profesyonel fotoğraf makinesi seviyesine taşıyor.

HUAWEİ PURA 80 ULTRA’NIN KAMERA ÖZELLİKLERİ

Huawei Pura 80 Ultra, 1 inç Ultra Işık Alan HDR sensörü, Değiştirilebilir Çift Telefoto Kamera sistemi ve Ultra Chroma renk doğruluğu teknolojisiyle dikkat çekiyor. 3.7x ve 9.4x optik zoom desteği sayesinde, hem yakın plan hem de uzak çekimlerde kristal netliğinde görüntüler elde ediliyor.

1 inç Ultra HDR Kamera: 16 EV dinamik aralıkla yüksek kontrastlı sahnelerde bile detayları korur.

Değiştirilebilir Çift Telefoto Kamera: 3.7x ve 9.4x optik yakınlaştırma ile yüksek doğrulukta fotoğraf.

Ultra Chroma Sensör: Renk doğruluğunu artırarak doğal tonlar sunar.

Gece Modu: Düşük ışık koşullarında bile olağanüstü netlik sağlar.

GÜÇLÜ DONANIM VE ŞIK TASARIM

Huawei Pura 80 Ultra yalnızca kamerasıyla değil, donanımıyla da öne çıkıyor. 5170 mAh batarya kapasitesi, 100 W kablolu ve 80 W kablosuz Huawei SuperCharge teknolojisiyle birleşerek kullanıcıya kesintisiz deneyim sunuyor. Ayrıca 2. nesil Kunlun Glass teknolojisi, cihazın dayanıklılığını önceki modellere göre 25 kat artırıyor.

HUAWEİ PURA 80 ULTRA VS PURA 70 ULTRA KARŞILAŞTIRMASI

Özellik Pura 80 Ultra Pura 70 Ultra Genel DXOMARK Puanı 175 168 Optik Zoom 3.7x + 9.4x 3.5x Kamera Sensörü 1 inç Ultra HDR 1 inç RYYB Pil Kapasitesi 5170 mAh 5000 mAh Şarj Gücü 100W Kablolu / 80W Kablosuz 88W Kablolu / 66W Kablosuz

Huawei Pura 80 Ultra Türkiye’de satışta mı? Huawei Pura 80 Ultra fiyatı 2025

Cihaz Türkiye’de Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuldu.