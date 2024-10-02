Kameralı alandan neden sonuç alınamıyor?

Haber Merkezi

Van’da 27 Eylül akşamı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş için DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit soru önergesi vererek meclis gündemine taşıdı. Sayyiğit, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle şunları sordu:

• Kabaiş hakkında Bakanlığınızda hangi bilgiler bulunmaktadır?

• Kabaiş’ten haber alınamadığı bilgisi ne zaman alınmıştır? Arama çalışmaları ne zaman başlatılmıştır?

• Güvenlik kameralarının yaygın olduğu bir alanda Kabaiş’in aramalarında 5 gündür neden sonuç alınamamaktadır?

• Kabaiş’in bulunması amacıyla her türlü imkân kullanılmakta mıdır? Bu kapsamda hangi adımlar atılmıştır?​”