Kameraya aldırış etmeden manavı soydular

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki bir manava giren hırsızlar kameraya aldırış etmeden meyve ve sebzeleri poşetlere doldurup kayıplara karıştı.



Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan bir manavda yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Hoşdere Caddesi’nde meydana gelen olayda manava giren hırsızlar kameraya bakarak meyve ve sebzeleri poşetleyip çaldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızların kameralara bakarak meyve ve sebzeleri alışveriş yapar gibi poşetledikleri görüldü. Hırsızlar, meyve ve sebzeleri poşetlemelerinin ardından kameraya bakarak çaldıkları ürünlerle olay yerinden kaçtı.