Kamerun'da alabora olan teknedeki 20 kişi öldü

Kamerun'da motorlu bir teknenin alabora olması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi kayboldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Uzak-Kuzey bölgesine bağlı Darak kasabasından Doro limanına doğru hareket eden motorlu tekne, bilinmeyen bir sebeple alabora oldu.

Yetkililer, yaklaşık 100 kişinin olduğu teknede bulunan en az 20 kişinin yaşamını yitirdiğini ve birçok kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Kayıpları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.