Kamerun'da ayrılıkçılar 15 öğrenciyi ve 1 öğretmeni kaçırdı

Kamerun'un Kuzey-Batı bölgesinde okula saldıran Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçı grup üyeleri, 15 öğrenciyi ve 1 öğretmeni kaçırdı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Anglofon ayrılıkçılar Kuzey-Batı bölgesine bağlı Esau kasabasında bulunan Esau Teknik Lisesine saldırıda bulundu.

Okulu yağmalayan silahlı ayrılıkçı grup üyeleri, 15 öğrenci ve 1 öğretmeni kaçırarak, bölgeden uzaklaştı.

Ayrılıkçılar bölgede sık sık insan kaçırarak fidye talebinde bulunuyor.

- Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ile mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 800 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.