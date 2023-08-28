Kamerun'un baraj kapaklarını açma planı Nijerya'yı sel alarmına geçirdi

Nijerya hükümeti, Kamerun'un Benue Nehri üzerindeki Lagdo Barajı'nın kapaklarını açma planı üzerine, bölgede yaşayan halkı sele karşı uyardı.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansından (NEMA) yapılan açıklamada, Kamerun'un Benue Nehri üzerinde bulunan Lagdo Barajı'nın kapaklarını açmasının beklendiği belirtilerek bölge sakinlerinin gelecek günlerde yaşanabilecek sel felaketine karşı hazırlıklı olmaları istendi.

Açıklamada, Kamerun'da yoğun yağışlar nedeniyle Lagdo Barajı'ndan su bırakılacağı için bu ülke ve Nijerya'da sel felaketi yaşanabileceği belirtildi.

Baraj kapaklarının açılması halinde Nijerya'nın 13 eyaletinde sel meydana gelebileceği kaydedilen açıklamada, bu eyaletlerde yaşayanlara önlem almaları çağrısı yapıldı.