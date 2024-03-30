Kamerun’da 2 Boko Haram üyesi öldürüldü

Kamerun’un Uzak-Kuzey bölgesinde güvenlik güçleri, Boko Haram'ın 2 üyesini etkisiz hale getirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Uzak-Kuzey bölgesine bağlı Ganay köyünde Boko Haram üyeleri sivillere yönelik saldırı düzenledi.

Saldırıda yaralanan 2 köylü bölge hastanesinde tedavi altına alındı.

Saldırı sonrasında, güvenlik güçleri ile Boko Haram üyeleri arasında çıkan çatışmada 2 terörist öldü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.