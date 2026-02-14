Kamışlı'da hareketlilik: SDG yeniden konuşlandı

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) iç güvenlikten sorumlu "Asayiş" adıyla bilinen güçleri, güvenlik görevlerini devralmak üzere Kamışlı ve çevresinde konuşlandı.

Suriye'de cihatçı HTŞ yönetimi ve SDG arasında vaqrılan ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının uygulanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.

SDG, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kamışlı kırsalından ağır silah ve askeri araçlarıyla dün çekildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Humvee tipi araçlar, zırhlı araçlar ve ağır makineli tüfeklerle donatılmış kamyonların yanı sıra YPG bayraklarını taşıyan konvoyların bölgeden ayrıldığı görüldü.

SDG'nin iç güvenlikten sorumlu "Asayiş" ismiyle bilinen güçlerine ait konvoyların ise güvenlik görevlerini devralmak üzere Kamışlı kent merkezi ve çevresine giriş yaptığı kaydedildi.

GÜVENLİK DEVREDİLECEK

Şam yönetimi 30 Ocak’ta yapılan anlaşma çerçevesinde atılan bu adım kapsamında bölgede yeniden konuşlanan "Asayiş"in güvenliği tamamen devralması bekleniyor.

"Asayiş" güçleri yetkilisi Ahmed Muhammed, kent merkezi ve çevresinin güvenliğinden artık "Asayiş"in sorumlu olduğunu, bunun Şam yönetimi ile yapılan anlaşmada açıkça yer aldığını ifade etti.

ENTEGRASYON SÜRÜYOR

SDG güçleri salı günü de Haseke kentinde bazı noktalardan çekilip bazı başka noktalarda ise yeniden mevzilenmişti. Cihatçı Suriye yönetimi ile SDG arasında varılan kapsamlı anlaşma, Suriye'nin kuzeydoğusundaki yönetime bağlı sivil ve askeri kurumların, devlet kurumlarına entegre edilmesini öngörüyor.

Sahadaki gelişmelerin yanı sıra Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Münih Güvenlik Konferansı’nda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yapacakları toplantı öncesinde SDG Lideri Mazlum Abdi ile bir araya geldi. Şeybani ve Abdi’nin kameralara yansıyan sıcak tokalaşmaları ve gülümsemeleri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.