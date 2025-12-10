KAMP KADROSU BELLİ OLDU | Brann – Fenerbahçe Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan 6. hafta karşılaşmalarıyla sürüyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Norveç ekibi Brann’a konuk olurken, futbolseverler “Brann – Fenerbahçe maçı hangi kanalda” ve “maç saat kaçta” sorularını merak ediyor. Karşılaşmada düdüğü Fransız hakem Willy Delajod çalacak.

MAÇI YÖNETECEK HAKEMLER

Kritik mücadelede orta hakem olarak Fransız Willy Delajod görevlendirildi. Yardımcı hakemler Erwan Finjean ve Valentin Evrard olacak. Dördüncü hakem ise Jeremy Stinat. VAR’da Eric Wattellier, AVAR’da ise Marc Bollengier görev yapacak.

Görev İsim Orta Hakem Willy Delajod Yardımcı Hakem Erwan Finjean Yardımcı Hakem Valentin Evrard Dördüncü Hakem Jeremy Stinat VAR Eric Wattellier AVAR Marc Bollengier

UEFA AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU (İLK 5, BRANN VE FENERBAHÇE)

Sıra Takım O G B M A Y Av P 1 Lyon 5 4 0 1 11 2 +9 12 2 Midtjylland 5 4 0 1 12 5 +7 12 3 Aston Villa 5 4 0 1 8 3 +5 12 4 Freiburg 5 3 2 0 8 3 +5 11 5 Betis 5 3 2 0 8 3 +5 11 19 Brann 5 2 2 1 6 3 +3 8 20 Fenerbahçe 5 2 2 1 5 5 0 8

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Fenerbahçe, karşılaşma öncesi kamp listesine yer veren kadroyu duyurdu. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Marco Asensio’nun yanı sıra savunma oyuncuları Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü Norveç kafilesinde bulunmuyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco tarafından belirlenen kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Ederson, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Haydar Karataş, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri.

BRANN – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Karşılaşma 11 Kasım Perşembe günü oynanacak. Müsabaka UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında kritik bir mücadele niteliği taşıyor.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

UEFA’nın açıkladığı programa göre maçın başlama saati TSİ 23.00.

HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Futbolseverler karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek. Yayın şifresiz olduğu için ek abonelik gerekmiyor.