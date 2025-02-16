Kampanya süreci nasıl işleyecek?

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci’nin açıkladığı takvime göre CHP’liler, Türkiye’nin 81 iline kurulacak 4 bine yakın sandıkta Cumhurbaşkanı adayını oylayacak.

23 Mart’ta gerçekleştirilecek ön seçiminden çıkan aday, CHP Meclis Grubu’nun onayının ardından kampanya için sahaya çıkacak.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP adayı, “CHP Türkiye’yi nasıl yönetecek?” sorusuna cevap verecek.

Adayın belirlenmesinin ardından, nisan ayında bir lansman düzenlenecek. Lansmanın ardından resmen, kampanya sürecine geçilecek. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, “Halkçılık Programı” adı verilen ve nisan ayında tamamlanması planlanan yeni parti programını halka tanıtacak. Parti programında yer alan ve eğitim, sağlık ve yargı gibi kritik alanlarda CHP’nin yol haritası ile çözüm önerilerini ortaya koyan maddeler, seçmene duyurulacak. CHP kurmaylarına göre, seçmenin, “CHP Türkiye’yi nasıl yönetecek?” sorusunun yanıtı kampanya sürecinde verilecek. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, seçmenin yanı sıra siyasi partilerle de bir araya gelecek. Siyasi partilerle kurulacak temaslarda, “Yürütmede bütünlük” vurgusu yapılacak. 31 Mart’ta sandıkta sağlanan ittifakın bir benzeri, Cumhurbaşkanı adayı üzerinde de sağlanacak, aday üzerinde uzlaşı yaratılacak.

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ADAYLIK İÇİN ÇAĞRI METNİ

Gerçekleştirdikleri toplantıların ardından ortak bir bildirge yayınlayan CHP’li il belediye başkanları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılması için çağrı yaptı. Açıklamada, "Sandıkta yenilemeyince yargı baskısıyla yarış dışında tutulmak istenen Sayın Ekrem İmamoğlu’nu göreve davet ediyor, önseçimde aday olmaya çağırıyoruz" denildi. Açıklamada ayrıca ABB Başkanı Yavaş’a da birlik ve beraberliğe sahip çıktığı için teşekkür edildi.