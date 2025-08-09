Kampanyalı diploma satışı

Yiğit AYDIN

Üst düzey kamu yetkililerin elektronik imzalarını kullanarak birçok kişiye sahte diploma ve sahte belge düzenlenmesi gündemdeki yerini koruyor. Buna karşın sahte diploma satışı hâlâ devam ediyor.

Sahte diploma satışı yapanlara ulaştığımızda benzer yöntemlerin hâlâ uygulandığını gördük. X platformunda reklamını yapan çete üyeleri bilgilendirme mesajında sahte diplomaların e-Devlet, YÖKSİS, ÖSYM, MEB ve Noter onaylı olduğunu belirtti.

DİPLOMA HALK EĞİTİMDEN

Sahte diploma eğitimin her kademesinde alınabiliyor. İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okul tercihi yapılamazken, lise diploması için sadece Açık öğretim (AÖL) seçeneği mevcut. Üniversite diploması için ise açık öğretim veya örgün eğitim seçeneği bulunuyor. Mesajda üniversite diploması için ön lisans ve lisans diplomalarında tıp hariç tüm fakültelerin mevcut olduğu ve diploma işlemlerinin 3 gün içerisinde başladığı, 30 ile 45 gün içerisinde sonuçlandığı ifade edildi.

Diplomanın nasıl temin edileceğini sorduğumuzda ise aldığımız cevap şöyle oldu: “Diplomalar ilköğretim ve ortaöğretim için il ve ilçenizde bulunan halk eğitim merkezlerinden, üniversite tercihiniz AÖF olursa il ve ilçenizde bulunan AÖF bürolarından, örgün eğitim olursa seçtiğiniz üniversitenin öğrenci işlerinden teslim alınmaktadır. Alınmak istenmemesi durumunda bizler tarafında dilekçe sunularak adrese ya da kargo şubesine teslimi sağlanmaktadır.”

FİYATLARDA İNDİRİM VAR

Sahte diploma almanın fiyatının ne kadar olduğunu sorduğumuzda ise “İlköğretim mezunu olmadan lise mezunu, lise mezunu olmadan üniversite mezunu, lisans mezuniyeti olmadan yüksek lisans mezuniyeti, yüksek lisans mezuniyeti olmadan doktora mezuniyeti sağlamak isteyen arkadaşlarımız toplu işlem yaptığı için indirim uygulanmaktadır” cevabını aldık.

Eğitim kademelerine göre sahte diplomanın fiyat listesi şöyle:

•İlköğretim: 10 bin TL

•Lise: 15 bin TL

•Ön lisans ve lisans: 25 bin TL

•Yüksek lisans ve doktora: 35 bin TL

Fiyatlara taksit yapıldığını ve ödeme yapılmadan işlem yapılmadığını söyleyen çetenin mesajında “Ödemelerimiz 2 taksit şeklinde alınmaktadır. İlk ödeme işlem başlangıcında yetkili arkadaşlarımızın kimlik fotoğrafını ilettikten sonra bizzat kendi hesaplarına alınır ve işleminize başlanır. İkinci ödeme işlem bitiminde teyitler alındıktan sonra alınır. Acil işlemlerde ödemeler peşin olarak alınmaktadır. Görüntülü görüşme ile kimliğin sahibini teyit edebilirsiniz. Ödeme yaparken açıklama kısmına borç, alınan ya da alınacak ürün bedeli yazarak kendinizi güvence altına alabilirsiniz” ifadeleri yer aldı.