Kampüsle yurt arası 60 kilometre

BirGün / ANKARA

Üniversitelerin açılmasıyla öğrencilerin yaşadığı sorunlar bir kez daha gündeme geldi. Barınma sorunlarının yanına bir de ulaşım sorunu eklendi. Ankara’nın bir ucundaki KYK yurtlarına yerleşebilen öğrenciler yaklaşık 60 kilometre uzaktaki yerleşkelere gidebilmek için sabahın erken saatlerinde otobüs kuyruklarında eklemek zorunda kalıyor. Öğrencilerin oluşturduğu uzun kuyruk görüntüleri sosyal medyaya da yansıdı.

Öğrencilerin Ankara’nın bir ucundan diğer ucuna gitmek zorunda kaldığını belirten Eğitim Sen 5 no’lu Şube Başkanı Eylem Ergüven, “2024-2025 eğitim öğretim dönemi son 20 yıldır olduğu gibi yine sorunlar silsilesi ile başladı” diyerek var olan barınma sorununa bir de ulaşım sorunu eklendiğini kaydetti.

Bazı öğrencilerin okullara en uzak mesafede bulunan yurtlara yerleştiğini belirten Ergüven, “Çeşitli üniversitelerin Gölbaşı yerleşkelerinde öğrenim gören öğrenciler, Çubuk’ta bulunan KYK yurtlara yerleştirilmişler. Eğitim öğretim faaliyetinin daha erken bir saate çekilmesiyle öğrenciler, sabah 6’da EGO otobüsüne binmiş olmalı ki derse yetişebilsin. Önümüz kış ve bu sorun kangren olmadan bir an evvel çözüme kavuşmalı” diye konuştu. İnşaatın sürdüğü yurtlara da öğrenci yerleştirmesi yapıldığını anlatan Ergüven, “Bu öğrenciler geçici olarak Ankara’nın çeşitli yurtlarına yerleşti madem o yurtlarda boş yer var neden öğrenciler en başta oralara yerleşmedi?” diye sordu.