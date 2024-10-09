Kampüsler ortak taleple yankılandı: Can güvenliği

AKP iktidarının 22 yıllık kadın politikaları, İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükten kaldırılması, kolluk ile yargı mekanizmasının yetersizliği ve son olarak Semih Çelik’in iki kadını katletmesi toplumsal öfkeye neden oldu. Can güvenliğinden endişe eden kadınlar AKP’nin bu politikalarına karşı 3 gündür sokakları ve kampüsleri dolduruyor. Üniversitelerdeki protestolarda açılan dövizlerde ve pankartlarda en öne çıkan vurgu da “can güvenliği” ile “İstanbul Sözleşmesi” oldu. Açıklamalarda, faillerin cesareti, işletilmeyen yargıda, İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçen, 6284 Sayılı Yasa’yı kaldırmayı düşünen AKP iktidarının politikalarından aldığı söylendi.

Galatasaray Üniversitesi 3. sınıf sosyoloji öğrencisi Nilay Başaran: Galatasaray Üniversitesi özelinde şahit olduğum en kapsamlı ve geniş katılımlı eylem oldu. Refleks geliştirmek için bir araya geldik. Sistematik şekilde yasalar çiğneniyor ve yapılması gerekenler yapılmıyor. Artık sokağa çıkıp tepki gösteriyoruz ve görülmek duyulmak istiyoruz. Biz bu cinayetlerin artık son bulmasını istiyoruz.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Zeynep A.: Kadınların katliamları giderek artıyor. Amacımız yapılanlara tepki göstermek. Birçok üniversitede de öğrenci eylemleri yapılıyor biz de parçası olduk. Biz üniversitelerde Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu’nun daha aktif olmasını istiyoruz. Tacizler artıyor peşinden failler serbest bırakılıyor. Kadınlar katlediliyor ve biz korkuyoruz. Suçlular serbest bırakıldığı sürece bizim de başımıza gelebilir. Bu normal değil ve gerekli cezanın verilmesi şart. Biz adli makamlar, kolluk veya Adalet Bakanı değiliz. Öğrencileriz. Artık devreye girin.

İstanbul Üniversitesi’nde okuyan Yağmur Gündoğan: Sokaklarda olduğu gibi kampüslerimizde de güvende hissetmiyoruz. Eylemimizde de sloganlarımızdan biri de güvenli kampüslerdi. Biz güvende hissetmek istiyoruz.

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ADALET SİSTEMİ KİMİN İÇİN ÇALIŞIYOR?

Kampüslerde önceki gün başlayan öğrencilerin siyah giyerek yaptığı cinayetlere karşı eylemler dün de devam etti. Çeşitli kentlerdeki okullarda süren eylemlerde öğrenciler kamu kurumlarındaki çürümeye dikkat çekti. Ege Üniversitesi öğrencileri, kadın katliamlarına karşı okulda bir araya geldi. Açıklamada, “Adalet sisteminiz bizleri korumak için çalışıyorsa neden öldürülüyoruz? Adalet sisteminiz kimin için çalışıyor? Bir kişi daha eksilmek istemiyoruz, dayanamıyoruz, katlediliyoruz” denildi.

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BARİKATLAR AŞILDI

Ankara Üniversitesi öğrencileri de merkez kampüsleri olan Tandoğan’da yapacakları yürüyüşle tepki göstermek istedi. Ancak öğrenciler rektörlük engeliyle karşılaştı. Tandoğan Kampüsü’nde özel güvenlikler, diğer kampüslerden gelen öğrencileri içeri almayarak eylemi engellemeye çalıştı. Ancak öğrenciler barikatı aşarak yürüyüşe geçti. SOL Genç tarafından yapılan açıklamada “Barikatlar bizi susturmaz. Asla yalnız yürümeyeceğiz” denildi.

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EKSİKSİZ ADALET İSTİYORUZ

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğrencileri, kadın ve çocuk cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla bir yürüyüş ve ardından oturma eylemi gerçekleştirdi. Şiddete karşı duyarlılık çağrısı yapan öğrenciler, tüm üniversite topluluklarını bu konuda farkındalık oluşturmaya davet etti. Açıklamada kadın ve çocuk cinayetlerinin politik ve sistematik olduğu vurgulanarak "Adaletin eksiksiz ve zamanında işlemesi gerektiğini savunuyoruz. Şiddete karşı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz" denildi. Hacettepe Üniversitesi’nde yapılan açıklamada da öğrenciler, “Cezasızlık kadınları öldürüyor. Eşit, şiddetsiz ve güvenli bir yaşam istiyoruz” dedi.

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SORUMLULUĞUNUZU YERİNE GETİRİN

Artan kadın cinayetlerine ilişkin siyasetçilerden, barolardan da peş peşe açıklamalar geldi. Açıklamalardan bazıları şöyle:

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: Erkekler bu cesareti işletilmeyen yargıdan alıyor, cezasızlıktan, kadınları ötekileştiren İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçen, 6284 Sayılı Yasa’yı kaldırmayı düşünen iktidardan alıyor.

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV): İktidarın cezasızlık politikaları sonucunda, kadın katillerine haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak failler adeta ödüllendirilmektedir.

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HER GÜN 1 KADIN ÖLDÜ

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu da Eylül ayına ilişkin kadın cinayetlerine yönelik raporunu açıkladı. Rapora göre 30 günde 29 kadın erkekler tarafından katledilirken 6 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Kadınların çoğu aile içindeki erkekler tarafından öldürüldü. Kadınlar en çok evlerinde katledildi.

NEREDE ÖLDÜRÜLDÜLER?