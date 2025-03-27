Kampüslerde boykot dersi

Haber Merkezi

Üniversite öğrencilerinin görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının ardından başlattıkları boykot devam etti. Boykotun üçüncü gününde de amfileri boş bırakan öğrenciler, birçok üniversitede derslerin ve sınavların iptal olmasını sağladı. Eğitim Sen üyelerinin önceki gün İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere başlattığı desteğin ardından dün de ODTÜ’lü öğretim üyeleri öğrencileriyle dayanışma gösterdi.

Eylemleri başlatan İstanbul Üniversitesi öğrencileri, Beyazıt’ta toplandı. Vezneciler metro istasyonundan esnaf yemekhanesine yürüyen öğrenciler, buradan ana kapıya doğru ilerledi.

Merkez kapıda basın açıklaması yapan öğrenciler şunları kaydetti:

“Oluşturduğumuz boykot komiteleri ile üniversitelerde hayatı nasıl durdurabileceğimizi, merkezi bir örgütlenme ile neler başarabileceğimizi hep birlikte gördük. Şimdi yapmamız gereken, bu boykotu sürekli hale getirmek ve henüz ulaşamadığımız okullara ve bölümlere ulaşmaktır. Karşı karşıya kaldığımız tüm bu baskı, şiddet ve demokratik hakların gaspına karşı İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak en acil taleplerimizi tekrar dile getiriyor; diğer tüm üniversiteleri ve emek örgütlerini bu talepler etrafında birleşmeye çağırıyoruz:

1- Gözaltılar derhal serbest bırakılsın, hukuksuz gözaltılar son bulsun.

2- Emniyet güçlerinin uyguladığı şiddete ve orantısız güç kullanımına son verilsin!

3- Tüm kayyum politikaları iptal edilsin! Seçilmiş belediye başkanları görevlerine iade edilsin, üniversitelerin başına atanmış değil, seçilmiş rektörler gelsin!

4- Seçme ve seçilme hakkını gasp eden tüm antidemokratik uygulamalardan vazgeçilsin!

İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri her fakültenin önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

Dün tutuklanan sıra arkadaşları Berkant ve Seçil’i unutmayan öğrenciler, “İki arkadaşımız iradesine sahip çıktığı için tek adam iktidarı tarafından tutuklandı. Onlarla birlikte başlattığımız mücadeleyi sonuna kadar götürmeye kararlıyız” dedi.

YTÜ öğrencileri Yıldız Kampüsünde buluşarak müzik dinletisi gerçekleştirdi. Öğrenciler, forum ve etkinliklerinin ardından rektörlük önünde oturma eylemine başladı. Yıldız’daki oturma eylemine güvenliğin izin vermemesine rağmen öğrenciler iradelerinin arkasında durarak oturma eylemlerine devam etti.

Kampüslerinde toplanan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri açıklama yaptı. Öğrenciler, “İlk günden beri AKP’nin baskılarına karşı ülkenin dört bir yanında sokağa çıkan bizler, ekonomik krizden, irade hakkımızın gaspına, keyfi ve hukuksuz tutuklamalardan temel haklarımızın yok sayılmasına kadar her alanda dayatmalara karşı direnişimizi büyütüyoruz” dedi.

Ankara’da Hacettepe’de boykotun 3. gününde öğrencilere müdahale edildi. Bunun üzerine Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Gıda Mühendisliği Fakültesi öğrencileri İİBF’ye yürüdü. İİBF önünde toplanan kitleye ÖGB sözlü ve fiziksel müdahalede bulunarak pankartlarını aldı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ise Hacettepe Üniversitesine yürüdü. Tekrar Ankara Tıp’a yürüyüş gerçekleştiren öğrenciler, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine alınmadı. Ankara Üniversitesi Tıp öğrencileri “Burası bizim kampüsümüz", "Biz buradayız, dekan nerde” sloganlarıyla devam etti.

İzmir’de Ege Üniversitesi öğrencilerinin irade ve hak gasbına karşı yürüttükleri akademik boykot üçüncü gününde sürdü. Yemekhane önünde bir araya gelen öğrenciler, fakülteleri dolaşarak yürüyüş gerçekleştirdi. Dokuz Eylül ve Ekonomi üniversitelerinde de öğrenciler kampüs içinde forum düzenledi. Yaşar Üniversitesi öğrencileri ise basın açıklaması gerçekleştirdi. Demokrasi Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Kampüsü öğrencileri Balçova’dan Üçyol’a yürüdü.

Yaşar Üniversitesi

İzmir Demokrasi Üniversitesi, Ekonomi Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Kampüsü öğrencileri, üniversitelerinde yaptıkları eylem ve forumlarını birleştirerek ortak bir eylem kararı alarak Balçova Fahrettin Altay Meydanı’nda buluştu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencileri üniversite boykotlarına destek için bir yürüyüş gerçekleştirdi. Osmangazi Üniversitesi Kütüphanesi önünde buluşan öğrenciler, buradan Eğitim Fakültesine sloganlarla yürüdü.

Osmangazi Üniversitesi öğrencileri yürüyüşte sık sık "Parasız, bilimsel, demokratik eğitim" ve "Genel grev, genel direniş" sloganları attı.

Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü girişinde öğrenciler bir araya geldi. Kampüse girmek isteyen öğrencilere üniversite yönetimi izin vermedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde Mimarlık Bölümü önünde bir araya gelen öğrenciler de dersleri boykot etti. Öğrenciler burada yaptığı açıklamada, “Bugün burada duruşumuzla sadece kendi haklarımızı değil, geleceği de savunuyoruz. Her büyük değişim, cesur insanların attığı küçük adımlarla başlar. Bizler bir ideoloji veya partinin sesinden öte adaletin ve umudun sesiyiz” dedi.