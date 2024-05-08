Kampüslerden polisi çekin çağrısı

Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi (BOUN) öğretim üyeleri yayımladıkları bildiri ile Türkiye, ABD ve Almanya başta olmak üzere tüm dünyada üniversite yöneticilerini, polisleri kampüslerden çekmeye çağırdı. Yayımlanan bildiride üniversite yöneticileri kampüslerde ifade özgürlüğünü korumaya çağırılırken ABD genelinde öğrencilerin düzenlediği Filistin eylemlerine yönelik baskıcı önlemler kınandı.

Eylemlerde öğrencilerin, üniversitelerin İsrail ile ilişkilerini kesmesini talep ettiği hatırlatılan bildiride, “Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri olarak, kampüslerde silahlı kolluk kuvvetlerinin varlığına ve şiddet içermeyen protestoların acımasızca bastırılmasına yabancı değiliz. Boğaziçi öğrencileri ve öğretim üyeleri üniversiteye yapılan cebrî müdahaleye karşı direniyor. Bu süreçte, tepeden inme atanmış yöneticiler eliyle akademik özgürlükler baltalandı, birçok barışçıl protesto güç kullanılarak bastırıldı” ifadeleri kullanıldı.

AKADEMİK ÖZGÜRLÜK TEHLİKEDE

Siyasal iktidarların Gazze’de işlenen savaş suçlarına karşı uluslararası kamuoyunda oluşan haklı tepkiler nedeniyle düşünce özgürlüğüne getirdikleri yasakların akademik özgürlükleri de tehdit eder derecede genişlediğini görmekten derin endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada; “Tüm dünyada üniversite yöneticilerini, polis güçlerini kampüslerden çekmeye, kurumsal özerklik, ortak yönetişim ve akademik karar alma süreçlerinde şeffaflık ilkelerine saygı göstermeye ve kampüslerinde ifade özgürlüğünü koruma konusundaki temel sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyoruz.”