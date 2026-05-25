Kampüslerin güvensizliği kadınları tedirgin ediyor

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde kadınlarla yapılan anket, kampüslerdeki güvensizlik, şiddet ve ayrımcılığın boyutunu ortaya koydu. Kadınların en az üçte biri kampüs içinde şiddete uğradığını belirtti.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde "YTÜ'lü Kadınlar" adıyla bir araya gelen kadınlar, 151 kadının katılımıyla gerçekleştirdikleri anketle kampüs yaşamından staj süreçlerine kadar yaşadıkları sorunları gün yüzüne çıkardı. Evrensel'in haberine göre, kampüsün fiziksel koşulları kadınlar için başlı başına bir sorun. Ankete katılan kadınların yüzde 69'u kampüs içindeki aydınlatmanın yetersiz olduğunu belirtiyor. Ring seferlerine ilişkin memnuniyetsizlik ise oldukça yüksek; kadınların yüzde 84'ü ulaşımı yetersiz buluyor. Özellikle Davutpaşa Kampüsü'nün fiziki koşulları göz önünde bulundurulduğunda, karanlık kalan alanlar kadınlar açısından ciddi güvenlik sorunlarına yol açabiliyor. Yıldız Kampüsü'nde ring seferlerinin azaltılması da kadınların erişimini ve güvenliğini doğrudan etkiliyor.

Anketi yanıtlayan kadınların yüzde 53'ü yurtta kalıyor. Bunların çoğunluğu KYK yurtlarında barınıyor. Kadınların yüzde 76'sı yurt ve çevresini güvensiz bulurken, yüzde 67.4'u yurt yönetimlerinin kadınların güvenliğine yönelik çalışmalarını "orta" veya "yetersiz" olarak değerlendiriyor. Anket sonuçlarının en dikkat çekici bölümü ise kadınların şiddet ve taciz deneyimlerine ilişkin veriler oldu. Her 100 kadından 37'si kampüste bizzat şiddet veya tacize maruz kaldığını ya da bu tür olaylara tanık olduğunu belirtiyor. Ancak kadınlar, yaşadıkları olaylar karşısında akademisyenlerden ya da kurumsal mekanizmalardan yeterli destek alamadıklarını ifade ediyor. Verilere göre taciz veya şiddet nedeniyle başvuruda bulunan her 71 kadından yalnızca 1'i olumlu geri dönüş alabildi. Kadınların yüzde 90'ı ise yaptıkları başvurulardan sonuç çıkacağına inanmıyor.

YTÜ'lü Kadınlar, ortaya çıkan bu tabloya karşı çözüm önerilerini de anket aracılığıyla dile getirdi. Ankete katılanların yüzde 62'si, etkin bir Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu (CİTÖK) uygulamasının tacizi önlemede etkili olacağına inanıyor. Kadınlar, mevcut mekanizmaların yetersiz ve güvensiz olduğunu vurgulayarak etkin çalışan ve denetlenen bir CİTÖK mekanizmasının hayati önem taşıdığını belirtiyor. Kampüs yardımı ve yurt çevresinde yeterli aydınlatmanın sağlanması ve ring seferlerinin artırılması ise kadınların acil talepleri arasında yer alıyor.