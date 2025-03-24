Kampüslerinden akın akın çıkan binlerce öğrenci Beşiktaş'tan Saraçhane'ye yürüdü

Ülkenin dört bir yanında boykot çağrısı yapan binlerce öğrenci üniversite sıralarını boş bıraktı. Boykotta olan binlerce öğrenci kampüslerinden çıkarak Beşiktaş'a, oradan da Saraçhane'ye yürüdü.

Öğrenciler, "Gençlik Saraçhane'ye sığmıyor" şiarıyla "Büyük Gençlik Buluşması" düzenledi. Buluşma, Beşiktaş'taki İskele Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Okullarındaki boykot eylemlerinden çıkan öğrenciler, Beşiktaş'a yürüdü. Öğrenciler, saat 17.00'de Beşiktaş'ta buluştu.

BEŞİKTAŞ'TAKİ GÜVENLİK ÖNLEMİ Beşiktaş'ta yapılacak eylemden önce güvenlik önlemleri artırıldı. Saatler önce eylem alanında onlarca gözaltı aracı ve çok sayıda polis konuşlandırıldı.

Kabataş'a yürümek isteyen öğrencileri polis kaldırımda tutmaya çalışıyor. "Mitinge değil eyleme geldik" diyen öğrenciler ise "Biz Saraçhane'ye gitmek istemiyoruz, bu ülkenin emekçileriyle emeklileryle bir araya gelmek istiyoruz" dedi.

Öğrencilerin önü stat önünde kesildi. Daha sonra yürüyüş devam etti. Öğrenciler Kabataş'a ulaşmak üzere.

Beşiktaş'ta buluşan öğrenciler, "Mitinge değil eyleme gidiyoruz. Bu ülkenin emekçileriyle, emeklileriyle bir araya gelmek istiyoruz" diyor



Öğrenciler Kabataş'a ulaşmak üzerehttps://t.co/s0Xc52pK6v pic.twitter.com/OMezrkkMdw — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 24, 2025

Stadyum önünden yürümeye devam eden öğrenciler Kabataş'a ulaştı. Burada polisle konuşan öğrenciler, Saraçhane'ye doğru yürüyüşe geçti.

KEMERE YAKIN BARİKATLAR KALDIRILDI

Saraçhane'nin aşağısında çatışmaların yapıdığı Bozdoğan Kemeri'nin birkaç yüz metre önüne konan polis barikatları kaldırıldı.

Kitle polis kontrolünde Bozdoğan Kemeri önüne kadar geldi. Eylemci gençler ile polis arasında yapılan görüşmelerde karşılıklı olarak cisim atılmaması ve buna karşılık gaz sıkılmaması üzerine anlaşma yapıldı.

Kemer'in tam önündeki barikat ise duruyor.

ÖĞRENCİLER BOYKOTTA!

ODTÜ, Ankara Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nden öğrenciler boykot kararı aldı.