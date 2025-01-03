Kampüsteki iş cinayetleri acil araştırılmalı talebi

Emek Servisi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü’nde 31 Aralık'ta yaşanan iş cinayeti, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki ihmalleri bir kez daha gündeme taşıdı. Kampüste devam eden inşaatta çalışan 38 yaşındaki Mehmet Ekinci, 4'üncü kattan asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Ekinci'nin ölümü, aynı şantiyede 2024 yılı içerisinde yaşanan ikinci iş cinayeti oldu.

Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şubesi, Mehmet Ekinci’nin ölümüne ilişkin bir açıklama yaparak "Kaza değil cinayet" dedi. Sendika, gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınmadığını vurguladı. Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada, Mehmet Ekinci’nin ölümünün yalnızca bireysel bir kayıp olmadığı, işçi sınıfına yönelik ihmallerin ve cezasızlık politikasının bir sonucu olduğu ifade edildi.

Sendika açıklamasında talepler, "Şantiyelerde işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin eksiksiz bir şekilde alınması ve denetimlerin düzenli yapılması, Mehmet Ekinci’nin ölümüne neden olan ihmallerin sorumlularının derhal adalet önüne çıkarılması, iş cinayetlerinin önlenmesi için acil bir eylem planı oluşturulması ve işçilerin çalışma koşullarının insanca yaşam hakkını güvence altına alacak şekilde iyileştirilmesi" diye sıraladı. Eğitim Sen, olayın takipçisi olacaklarını belirterek, işçilerin haklarını savunmaya devam edeceklerini duyurdu. Mehmet Ekinci’nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi ve memleketi Diyarbakır'ın Sur ilçesinde toprağa verildi.