Kamu alacakları gecikme zammı yüzde 3,7 oldu

Haber Merkezi

Kamu alacaklarının süresinde ödenmemesi nedeniyle uygulanan aylık gecikme zammı oranının yüzde 3,7'ye, kamu alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesi halinde uygulanan yıllık tecil faizinin de yüzde 39'a indirilmesi kararlaştırıldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararname, dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kamu alacaklarının süresinde ödenmemesi nedeniyle uygulanan gecikme zammı oranı yeniden belirlendi.

Kamu alacaklarının taksitlendirilmesi halinde alınan tecil faizi oranı da bugünden itibaren yürürlüğe giren Tahsilat Genel Tebliği ile tespit edildi. Gecikme zammı ve tecil faiz oranları düşürüldü. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere aylık yüzde 3,7'ye indirildi. Kamu alacaklarının ödemesinin gecikmesinden dolayı tatbik edilen gecikme zammı oranı, karardan önce aylık yüzde 4,5 olarak uygulanıyordu. Tebliğle de kamu alacaklarının taksitlendirilmesi halinde alınan tecil faizi oranı, yıllık yüzde 48'den yüzde 39'a düşürüldü.