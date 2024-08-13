Kamu alacaklarında gecikme faizi oranı yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu alacakları için faiz oranlarını yükseltti. Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun kapsamında kamu alacaklarına uygulanan tecil faiz oranı yıllık yüzde 36'dan yüzde 48'e çıkarıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tahsilat genel tebliğinde değişiklik yapan tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Düzenlemeyele birliktei amme alacaklarında yıllık yüzde 36 olarak uygulanan tecil faizi oranı 21 Mayıs tarihi itibarıyla yüzde 48 olarak tespit edildi.

Bu kapsamda gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e yükseltildi.