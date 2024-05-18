Kamu alımlarında 'elektronik ortam' uygulama yönetmeliği Resmi Gazete'de

Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kamu İhale Kanunu veya istisna kapsamında yapılacak ihaleler, doğrudan temin ve bunlara ilişkin sözleşme süreçlerindeki işlemlerin Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik usul ve esaslar düzenlendi.

Yönetmelik, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.