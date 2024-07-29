KAMU-AR: Yoksulluk sınırı 62 bin lirayı aştı

Ekonomi Servisi

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu araştırma birimi KAMU-AR'ın temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırma sonuçları açıklandı. Buna göre dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için karşılaması gereken gıda harcamaları önceki aya göre arttı.

Araştırmaya göre açlık sınırı 20 bin 776 lira oldu. Dört kişilik bir ailenin, diğer ihtiyaçların yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları da arttı. Buna göre yoksulluk sınırı 62 bin 302 liraya yükseldi. Yılın ilk yedi aylık döneminde ise açlık sınırı 4 bin 293 lira, yoksulluk sınırı ise yüzde 15 bin 465 lira arttı. Et, balık ve yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar, yıllık olarak 2 bin 449 lira artarak 5 bin 995 lira oldu.

Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini “yoksunluk hissi duymadan” karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da temmuzda 41 bin 526 liraya kadar çıktı. Gıda dışı harcamalar da bu yılın ilk yedi aylık döneminde 11 bin 172 lira artış gösterdi.