Kamu arazileri satışa çıkarıldı: Ankara ve İzmir’de yeni özelleştirme kararları

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) bazı taşınmaz satışları ile imar planı kararlarına onay verildi.

Konuya ilişkin AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre mülkiyeti ÖİB adına kayıtlı Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, Taşpınar-İmar Mahallesi'ndeki taşınmazın 78 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Maşallah Bucağa'ya satışı uygun bulundu.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İzmir'in Güzelbahçe ilçesi Kahramandere Mahallesi'ndeki taşınmazın 143 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan Onay Gayrimenkul Danışmanlık Ltd. Şti'ye satışı onaylandı.

İMAR PLANI KARARLARI

Mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adlarına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, Ballıkpınar Mahallesi'ndeki bazı taşınmazların "özel sosyal tesis alanı, özel sağlık tesis alanı, özel kapalı spor tesisi alanı, özel ortaokul alanı, ilkokul alanı, anaokulu alanı, trafo alanı ve yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik hazırlanan imar planı değişikliğine onay verildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara'nın Altındağ ilçesi Yenituran Mahallesi'ndeki taşınmazın "ticaret-turizm alanı, trafo alanı ve yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanmasına karar verildi.

Mülkiyetleri Sümer Holding AŞ, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ ve Türkiye Elektrik İletim AŞ adlarına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programındaki İzmir'in Konak ilçesi, Umurbey Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlara ilişkin "ticaret-turizm alanı, özel proje alanı ve yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri uygun bulundu.