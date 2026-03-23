Kamu arazileri satışa çıkarıldı: Bodrum’dan Sarıyer’e 20 taşınmaz özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, farklı illerde bulunan taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirileceğini duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Konya, Muğla, Aydın, Mersin, İstanbul ve Çanakkale’de yer alan toplam 20 taşınmaz ihale yoluyla satışa çıkarılacak.

BODRUM VE SARIYER ÖNE ÇIKIYOR

Listeye göre en dikkat çeken taşınmazlar arasında Muğla’nın Bodrum ilçesindeki yüksek metrekareli araziler yer aldı.

Bodrum’daki bazı taşınmazlar için belirlenen geçici teminat bedelleri 25 milyon liraya kadar çıkarken, Konya Ereğli’deki araziler için bu tutar 2,5 milyon lira olarak belirlendi.

Aydın Didim, Mersin Silifke, İstanbul Sarıyer ve Çanakkale Merkez’de de çeşitli büyüklüklerde taşınmazlar satış listesine dahil edildi. İhaleler için son teklif verme tarihleri 28 ve 29 Nisan 2026 olarak açıklandı.

İHALELER PAZARLIK USULÜYLE YAPILACAK

İhalelerin “pazarlık” usulüyle gerçekleştirileceği, ardından açık artırma aşamasıyla sonuçlandırılacağı belirtilirken, tekliflerin ayrı ayrı hazırlanması ve belirtilen tarihe kadar Özelleştirme İdaresi’ne teslim edilmesi gerekiyor.

ÖDEME KOŞULLARI AÇIKLANDI

Öte yandan satış bedellerinin peşin ya da vadeli ödenebileceği, vadeli ödemelerde yüzde 40 peşinat şartı aranacağı ve kalan tutara faiz uygulanacağı kaydedildi.