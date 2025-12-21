Kamu arazisi elden çıktı

Ülkenin en büyük şirketleri, fabrikaları, limanları, enerji üretim tesisleri, elektrik ile doğalgaz dağıtım şebekeleri ve bunların arazileri yerli ve yabancı özel şirketlere satıldı.

Özelleştirme furyası ile elde satacak kamu varlığı bırakmayan iktidar, kamu arazilerinin satışına yöneldi. Bu yıl 11 milyar 261 milyon lira olması öngörülen taşınmaz satışı gelirleri, 11 ayda 16 milyar 721 milyon liraya ulaştı.

Taşınmaz satışlarının 6 milyar 526 milyon liralık bölümünü arsa ve arazi satışları oluşturdu. Ayrıca orman niteliğini kaybettiği gerekçesiyle "orman sınırları dışına çıkarılan" binlerce hektar alan da satış yöntemiyle el değiştirdi. Sene başında 2 milyar 669 milyon liralık satış hedeflenirken Ocak-Kasım döneminde 5 milyar 139 milyon liralık taşınmaz satışı 2/B satışları kapsamında yapıldı. Öte yandan Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışı kapsamında da 1 milyar 421 milyon liralık satış gerçekleştirildi.

2026’DA SATIŞ HIZLANACAK

Devletin elindeki arsa, arazi ve lojman satışları 2026’da da hız kesmeden sürecek. 2026 bütçe teklifine göre gelecek yıl 18 milyar 175 milyon liralık taşınmaz satışı planlanıyor.

Gelecek yıl taşınmaz satışları kapsamında en fazla gelir 9 milyar 730 milyon lirayla aralarında orman vasfını yitiren 2B taşınmazları ile Hazine’ye ait tarım arazilerinin satış gelirlerinin de yer aldığı ‘diğer taşınmaz satışları’ kaleminden elde edilmesi planlanıyor. 2026’da arazi satışlarından 7 milyar 443 milyon liralık gelir hedefleniyor. Taşınmaz satış gelirleri kapsamında, lojman satışlarından 896 milyon 399 bin lira, arsa satışlarından 105 milyon 32 bin liralık gelir öngörülüyor.

Taşınmaz satışlarının 2027’de 20 milyar 216 milyon lira, 2028 yılında 21 milyar 870 milyon lira olması hedefleniyor.