Kamu bankaları 5,1 milyar ödedi
İktidara yakın basın yayın organlarını reklam yoluyla desteklediği iddia edilen Vakıf, Ziraat ve Halk bankaları 2024’te 5,1 milyar TL’lik reklam-ilan harcaması yaptı.
Kamu bankalarının 2024 yılına yönelik finansal raporları hazırlandı. Raporlar, kamu bankalarının tartışmalı reklam ve ilan harcamalarını sürdürdüğünü gözler önüne serdi.
Türkiye’deki üç kamu bankasının 2024 yılındaki reklam-ilan harcaması 2023 yılına oranla yüzde 36 arttı. 2023 yılında 3 milyar 756 milyon 288 bin TL olan kamu bankalarının reklam harcaması toplamı, 2024 yılında 5 milyar 116 milyon 623 bin TL’ye yükseldi.
Kamu bankaları arasında en yüksek reklam ve ilan harcamasına Halk Bankası imza attı. 2023 yılında reklam ve ilanlar için toplam 1 milyar 122 milyon 298 bin TL harcama yapan Halk Bankası, reklam-ilan harcamasını 2024 yılında 2 milyar 39 milyon 176 bin TL’ye çıkardı. Bankanın reklam-ilan harcamasında 2023-2024 döneminde yüzde 81’lik artış yaşandı.
Vakıflar Bankası’nın 2024 yılı reklam harcaması ise 1 milyar 593 milyon 248 bin TL olarak gerçekleşti. Bankanın 2023 yılında ise 856 milyon 940 bin TL’lik reklam-ilan harcaması yaptığı belirtildi.
2023 yılında reklam ve ilanlar için toplam 1 milyar 313 milyon 794 bin TL harcayan Ziraat Bankası’nın reklam-ilan harcaması 2024 yılında ise 1,5 milyar TL’ye dayandı. Bankanın, 2024 yılı reklam-ilan gideri kayıtlara, 1 milyar 484 milyon 199 bin TL olarak geçti.