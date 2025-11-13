Kamu bankaları reklama doymadı
Kamu bankalarının reklam harcamalarının 9 aylık faturası ortaya çıktı. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası’nın 2025’in üçüncü çeyreğindeki ilan ve reklam harcaması toplamının 4,9 milyar TL olduğu belirlendi.
Vakıflar Bankası, Halk Bankası ve Ziraat Bankası’nın 2025 yılının üçüncü çeyreğine yönelik finansal raporları hazırlandı. Raporlar, kamu bankalarının tartışmalı reklam ve ilan harcamalarının 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde rekor seviyeye ulaştığını gözler önüne serdi.
İktidara yakın basın yayın organlarını reklam yoluyla desteklediği öne sürülen üç kamu bankasının Ocak-Eylül 2025 dönemindeki reklam-ilan harcamaları toplamı 5 milyar TL’ye dayandı. Halk Bankası’nın 2025 yılının dokuz ayında gerçekleştirdiği reklam ve ilan harcaması kayıtlara, 1 milyar 985 milyon 529 bin TL olarak geçti.
Vakıflar Bankası'nın Ocak-Eylül 2025 dönemindeki reklam harcaması da belli oldu. Bankanın 2025 yılının üçüncü çeyreğindeki reklam ve ilan harcaması finansal tablolara, 1 milyar 414 milyon 235 TL olarak geçti. Benzer bir tablo, Ziraat Bankası’nın finansal raporlarında da yaşandı. Ziraat Bankası, 2025 yılının ocak-eylül döneminde reklam ve ilanlar için toplam 1 milyar 567 milyon 596 bin TL’lik kaynak kullandı.
***
FAHİŞ HARCAMA
Ocak-Eylül 2025 döneminde, büyük bölümü iktidara yakın medya gruplarına verildiği iddia edilen kamu bankalarını reklam ve ilanları için harcanan paranın toplamı, 4 milyar 967 milyon 360 bin TL olarak kaydedildi. Reklam harcamaları bankalara göre şöyle sıralandı:
• Halk Bankası: 1 milyar 985 milyon 529 bin TL
• Vakıflar Bankası: 1 milyar 414 milyon 235 bin TL
• Ziraat Bankası: 1 milyar 567 milyon 596 bin TL