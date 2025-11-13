Kamu bankaları reklama doymadı

Vakıflar Bankası, Halk Bankası ve Ziraat Bankası’nın 2025 yılının üçüncü çeyreğine yönelik finansal raporları hazırlandı. Raporlar, kamu bankalarının tartışmalı reklam ve ilan harcamalarının 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde rekor seviyeye ulaştığını gözler önüne serdi.

İktidara yakın basın yayın organlarını reklam yoluyla desteklediği öne sürülen üç kamu bankasının Ocak-Eylül 2025 dönemindeki reklam-ilan harcamaları toplamı 5 milyar TL’ye dayandı. Halk Bankası’nın 2025 yılının dokuz ayında gerçekleştirdiği reklam ve ilan harcaması kayıtlara, 1 milyar 985 milyon 529 bin TL olarak geçti.

Vakıflar Bankası'nın Ocak-Eylül 2025 dönemindeki reklam harcaması da belli oldu. Bankanın 2025 yılının üçüncü çeyreğindeki reklam ve ilan harcaması finansal tablolara, 1 milyar 414 milyon 235 TL olarak geçti. Benzer bir tablo, Ziraat Bankası’nın finansal raporlarında da yaşandı. Ziraat Bankası, 2025 yılının ocak-eylül döneminde reklam ve ilanlar için toplam 1 milyar 567 milyon 596 bin TL’lik kaynak kullandı.

***

FAHİŞ HARCAMA

Ocak-Eylül 2025 döneminde, büyük bölümü iktidara yakın medya gruplarına verildiği iddia edilen kamu bankalarını reklam ve ilanları için harcanan paranın toplamı, 4 milyar 967 milyon 360 bin TL olarak kaydedildi. Reklam harcamaları bankalara göre şöyle sıralandı:

• Halk Bankası: 1 milyar 985 milyon 529 bin TL

• Vakıflar Bankası: 1 milyar 414 milyon 235 bin TL

• Ziraat Bankası: 1 milyar 567 milyon 596 bin TL