Kamu bankaları Tevfik Göksu’ya çalışıyor

CHP’li belediyelere yönelik mali yaptırımlar, kayyum atamaları ve soruşturmalar sürüyor. Son olarak AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefete yönelik, “Belediyeleriniz SGK’ye olan birikmiş borçlarını ödesin” açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçmişti.

Muhalefetin belediyeleri mali kıskaca alınırken iktidarın yönettiği belediyeler için ise kamu kaynakları seferber ediliyor. Bunun son örneğine ise AKP’li Tevfik Göksu’nun yönettiği Esenler Belediyesi için imza atıldı.

Esenler Belediye Meclisi’nin Nisan ayı oturumunda, belediyenin Halkbank ile protokol yapma teklifi görüşüldü. Halkbank’ın belediyeye 5 milyon TL “destek” vereceği açıklanan teklife dair şu açıklama yapıldı:

TAŞÇI’YA YETKİ VERDİ

“Belediyemiz tarafından 2016 yılından bu yana, medeniyetimizin tarihi ve kültürel değeri olan büyük isimlere ithafen hayata geçirilen 'Kültür Sanat Sezonu' projesinin, 2024-2025 yılı sezonu ismi 'Buhurizade Mustafa Itri' olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Türk musikisinin en büyük bestekârlarından olan 'Buhurizade Mustafa Itri'ye ithaf edilerek, İstanbul'un kültürel zenginliğini şiir ve müzikle bir araya getirecek olan 'İstanbul Şiirleri Beste Yarışması" düzenlenecektir.

Bu çalışma Halkbank'ın katkılarıyla hayata geçirilecektir. Halkbank’a yapılan sponsorluk başvurusu neticesinde kurumumuza 5 milyon TL tutarında destek verme kararı alınmıştır”

Belediye Meclisi, Halkbank ile protokol imzalanması için Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı'ya yetki verdi.

Öte yandan Esenler Belediyesi Meclisi’nin Ocak ayı oturumunda da Ziraat Katılım Bankası, Esenler Belediyesi’ne sponsor olmuştu.

Meclis’e sunulan teklifte, “5’inci Esenler Film Festivali 2024 yılında ‘aile’ temasıyla 13-17 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle buluştu. Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün ve Ziraat Katılım Bankası'nın katkılarıyla gerçekleşti. Ziraat Katılım Bankası'na yapılan sponsorluk başvurusu neticesinde kurumumuza 750 bin TL tutarında destek verme kararı alınmıştır” denilmişti.