Kamu bankalarında üst düzey atamalar: Genel müdürler değişti

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kamu bankalarındaki üst düzey yönetim değişikliklerini duyurdu.

Üç kamu bankasından ikisinde genel müdür değişikliği yaşandı. VakıfBank ve Halkbank’ta genel müdürlük koltuğu el değiştirirken, Ziraat Bankası’nda ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Saymaz'ın aktardığı bilgilere göre, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih görevinden ayrıldı.

Boşalan koltuğa Halk Bankası Genel Müdürü Osman Aslan atandı. Halk Bankası'ndaki boşluğu ise halihazırda bankanın Yönetim Kurulu üyesi olan Recep Süleyman Özdil doldurdu.

ZİRAAT BANKASI'NDA DEĞİŞİKLİK YOK

Aynı paylaşımda, Ziraat Bankası'nda herhangi bir genel müdür değişikliğinin yaşanmadığı belirtildi.

Saymaz, üç kamu bankasından sadece ikisinde yönetim değişikliğine gidildiğini aktardı. Bankalardan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.