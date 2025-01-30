Kamu bankalarından KİPTAŞ’a engel iddiası

HABER MERKEZİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraklerinden KİPTAŞ, kamu bankalarının kredi ve teminat mektubu taleplerini reddettiğini belirterek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) resmi bir şikâyette bulundu.

Şirket, kamu bankalarının bu tutumunun hem yasal hem de ekonomik açıdan ciddi sonuçlar doğurabileceğini hatırlattı.

KİPTAŞ, 2019 yerel seçimleri öncesinde kamu bankalarından rahatça kredi ve teminat mektubu alınabildiğini ama son yıllarda defalarca başvuru yapmalarına rağmen hiçbir olumlu yanıt alamadıklarını açıkladı. 31 Aralık 2024 itibarıyla kamu bankalarındaki toplam mevduatlarının 570 milyon TL olduğunu belirten şirket, bu duruma rağmen Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’ndan hiçbir kredi desteği alamadıklarını açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre, kamu bankalarının KİPTAŞ’a yönelik olumsuz tutumu yalnızca şirketle sınırlı kalmıyor. KİPTAŞ projelerinden ev almak isteyen vatandaşlara da kredi verilmediği iddia edildi.

KİPTAŞ, kamu bankalarının mevcut mevzuata ve bankacılık ilkelerine aykırı davrandığını savunarak, BDDK’ye resmi bir başvuruda bulundu. Şirketin yetkilileri, kamu bankalarının bu tutumunun bankacılık imtiyazını kötüye kullanma, ayrımcılık yasağına aykırılık ve yatırımcı zararına sebep olabileceğini belirtti.

KİPTAŞ, Bankacılık Kanunu kapsamında kamu bankalarının finansal piyasalarda istikrarı sağlamaya ve kredi sistemini etkin çalıştırmaya yönelik yükümlülükleri olduğunu hatırlatarak, bu durumun bahsi geçen üç kamu bankasının üst yönetimlerinin keyfi aldıkları kararlarıyla bankacılık imtiyazının kötüye kullanımı olarak değerlendirilebileceğini belirtti.