Kamu bankalarının bütçesi ‘havuza’ aktı

Kamu bankaları, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası’nın 2025 yılının ilk yarısına yönelik finansal raporları hazırlandı. Raporlar, kamu bankalarının tartışmalı reklam ve ilan harcamalarının 2025 yılında rekor seviyeye ulaştığını gözler önüne serdi. İktidara yakın basın yayın organlarını reklam yoluyla desteklediği öne sürülen iki kamu bankasının Ocak-Haziran 2025 dönemindeki reklam-ilan harcamaları toplamı 2,5 milyar TL’ye dayandı.

Türkiye'deki iki kamu bankasının 2025 yılının ilk yarısındaki reklam-ilan harcaması, 2024 yılının aynı dönemine oranla yüzde 63 arttı. 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde 1 milyar 460 milyon 858 bin TL olan Vakıflar Bankası ve Halk Bankası’nın reklam harcaması toplamı, 2025 yılının Ocak-Haziran döneminde 2 milyar 379 milyon 546 bin TL’ye yükseldi.

HALK’TAN 1,4 MİLYAR LİRA

Halk Bankası’nın 2025 yılının ilk yarısında gerçekleştirdiği reklam ve ilan harcaması kayıtlara, 1 milyar 458 milyon 516 bin TL olarak geçti. Ocak-Haziran 2024 döneminde reklam ve ilanlar için toplam 848 milyon 744 bin TL harcama yapan Halk Bankası, reklam-ilan harcamasını 2025’in ilk yarısında yüzde 100 artırdı.

921 MİLYONLUK REKLAM

Vakıflar Bankası'nın Ocak-Haziran 2025 dönemindeki reklam harcaması ise 921 milyon 30 bin TL olarak gerçekleşti. Bankanın 2024 yılının ilk yarısında ise 612 milyon 114 bin TL’lik reklam-ilan harcaması yaptığı belirtildi. Vakıflar Bankası’nın 2025 yılının ilk yarısında yaptığı reklam ve ilan harcamasında 2024 yılının aynı dönemine oranla yaşanan artış, yüzde 50 oldu.

REKLAMA FAHİŞ HARCAMA

2025 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan altı ayında, büyük bölümü iktidara yakın medya gruplarına verildiği iddia edilen toplam 2 milyar 379 milyon TL’lik reklam-ilan harcamasına imza atan iki kamu bankalarının reklam harcamaları, bankalara göre şöyle sıralandı:

• Halk Bankası: 1 milyar 458 milyon 516 bin TL

• Vakıflar Bankası: 921 milyon 30 bin TL