Kamu bankalarının harcamaları sır kaldı

Haber Merkezi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu bankalarının reklam harcamaları ve bu harcamaların medya kuruluşlarına dağılımı hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yazılı soru önergesi verdi. Bakan Şimşek soruya verdiği yazılı yanıtta veriler müşteri sırrı kapsamında olduğu için açıklayıcı bilgi vermedi. Ziraat ve Halk bankalarının toplamda 1 milyar 283 milyon dolarlık reklam bütçesinin hangi medya kuruluşlarına dağıtıldığı açıklanmadı.

Gürer, “Talep edilen detay bilgiler banka ve müşteri sırrı olarak mütalaa edildiğinden paylaşılması mümkün bulunmamaktadır” cevabını aldı. CHP’li Gürer, verilen yanıtların kamu vicdanını rahatlatmaktan uzak olduğunu belirterek "Hangi medya kuruluşları reklam alıyor? Reklam almayanlar neden dışlanıyor? Reklam harcamaları kamu yararına hizmet ediyor mu?" sorularını sordu.

Gürer, “Kamu bankalarının, medya kuruluşlarıyla ilişkilerinde şeffaf olmaması, belirli medya kuruluşlarına ayrıcalık tanındığına dair endişeleri artırıyor. Bu durum, reklam bütçelerinin siyasi veya ekonomik çıkarlar doğrultusunda kullanıldığı algısını güçlendiriyor. Basın ve televizyonlarda yandaş kanallara sağlanan fayda özgür ve tarafsız basın ve TV kuruluşlarına yansımaması ayrımcı bir anlayış ve yaklaşımdır” dedi.