‘Kamu bankası sponsor’ iddiası

Şaban Yılmaz ve Murat Çağlak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevindeyken Yargıtay üyeliğine seçildi. Yılmaz ve Çağlak için İstanbul’da bir veda yemeği düzenlendi. Veda yemeği için beş yıldızlı bir otel tercih edildi.

CHP TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir, Şaban Yılmaz ve Murat Çağlak için düzenlenen geceyle ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Emir, 500’e yakın davetlinin katıldığı yemeğin sponsorluğunu bir kamu bankasının yaptığını savundu.

DAVETİYE BİN 500 TL

Yargıtay üyeliğine seçilen Yılmaz ve Çağlak için İstanbul’da, beş yıldızlı otelde düzenlenen veda yemeği için davetiyelerin kamu bankasına bastırıldığı belirtildi. Kamu bankasına bastırılan davetiyelerin her birinin bin 500 TL karşılığı banka tarafından satın alındığı kaydedildi. CHP’li Emir, yemekle ilgili iddialarını Meclis gündemine de taşıdı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi Sunan Emir, şu soruların yanıtlanmasını istedi: “Veda yemeği, İstanbul’da beş yıldızlı bir otelde düzenlenmiş, geceye katılım için bin 500 TL tutarında davetiye basılmıştır. Ancak davetiyelerin neredeyse tamamının maliyeti bir kamu bankası tarafından karşılanmıştır. Yani, İstanbul Çağlayan Adliyesi’nden ayrılan iki yargı mensubu için beş yıldızlı bir otelde düzenlenen lüks bir yemeğin maliyeti, kamu bankasına ödettirilmiştir. Söz konusu iki yargı mensubunun Yargıtay üyeliğine seçilmiş olması, yargıya olan güven konusunda da şüphelere neden olmuştur.”

MALİYETİ NEDİR?

Emir, Adalet Bakanı Tunç’un yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu: “Çağlayan Adliyesi, Yargıtay üyeliğine seçilen Şaban Yılmaz ve Murat Çağlak için düzenlenen veda yemeğini neden lüks bir otelde düzenlemiştir? Gecenin toplam maliyeti ne kadardır? Geceye katılan yargı üyeleri, davetiye paralarını kendi ceplerinden mi ödemiştir? Gecenin maliyetinin tamamını hangi kamu bankası karşılamıştır? Veda yemeği için otele ne kadarlık bir ödeme yapılmıştır?”