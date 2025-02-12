Kamu Başdenetçisi Akarca açıkladı: Şikayet listesinde Adalet Bakanlığı zirvede yer aldı

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, 2024 yılında Kuruma toplam 16 bin 554 başvurunun yapıldığını belirterek, "2024 yılında yapılan şikayet başvuruları konu bazlı değerlendirildiğinde en fazla başvurunun yüzde 22,93 ile adalet, milli savunma ve güvenlik konu başlığı altında kurumumuza ulaştığı görülmekte" dedi.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon, AKP Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığında toplandı.

KDK'nin 2024 Yılı Yıllık Raporu'nun önce alt komisyonda inceleneceğini anlatan Karamık, alt komisyonun hazırlayacağı raporu, TBMM Dilekçe Komisyonu ile TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyona sunacağını söyledi. Karamık, Karma Komisyonda yapılan değerlendirmelerle nihai halini alacak raporun, daha sonra TBMM Başkanlığına sunulacağını kaydetti.

Karamık, KDK'nin bilinirliğinin ve etkinliğinin her geçen gün artmasında kurumun yürüttüğü çalışmaların yanı sıra Karma Komisyon'un tavsiyelerinin önemli bir rol oynadığına işaret etti.

2024 YILINDA 15 BİN 751 BAŞVURU SONUÇLANDIRILDI

Kamu Başdenetçisi Akarca, komisyonda, KDK 2024 Yılı Yıllık Raporu kapsamında milletvekillerini bilgilendirdi.

KDK'nin bireylerin hak aramasında fark yarattığını, hak arama kültürünün geliştirilmesine önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Akarca, kurumun, faaliyete başladığı tarihten bu yana 241 bin 482 başvuru aldığını, bunların 240 bin 679'unu sonuçlandırdığını kaydetti.

EN FAZLA BAŞVURU "ADALET" BAŞLIĞINDA

Geçen yıl KDK'ye 14 bin 762 başvuru ulaştığını anlatan Akarca, 2023 yılından devreden 1792 başvuruyla birlikte Kurumun, toplam 16 bin 554 başvuruyu incelediğini, bunların 15 bin 751'ini sonuçlandırdığını dile getirdi. Akarca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2024 yılında yapılan şikayet başvuruları konu bazlı değerlendirildiğinde en fazla başvuru yüzde 22,93 ile adalet, milli savunma ve güvenlik konu başlığı altında kurumumuza ulaştı. Kamu personel rejimi bağlamında yüzde 21,47; eğitim öğretim, gençlik ve spor alanında yüzde 8,45; mahalli idarelerce yürütülen hizmetler kapsamında yüzde 7,28; çalışma ve sosyal güvelik alanında yüzde 7,04; ekonomi, maliye, vergi alanında ise yüzde 5,23 oranında başvuru yapıldı. Kurumumuza 2024 yılında ulaşan şikayet başvuruları, şikayete konu idare kapsamında değerlendirildiğinde yüzde 18,68'lik oranla Adalet Bakanlığı'nın ilk sırada olduğu tespit edilmiştir. Sağlık Bakanlığı'nın konu edildiği başvuru oranının yüzde 6,35, Milli Eğitim Bakanlığı'nın konu edildiği başvuru oranının yüzde 5,97, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun konu edildiği başvuru oranının yüzde 4,40 olduğu hesaplanmıştır."

Konuşmaların ardından KDK'nin 2024 Yılı Yıllık Raporu'nun incelenmesi için alt komisyon kuruldu.