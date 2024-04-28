Kamu Başdenetçisi Malkoç, Çin'de temaslarda bulundu

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 26-28 Nisan'da Çin'i ziyaret etti.

Başkent Pekin'deki temaslarında Çin Adalet Bakanı Hı Rong ile görüşen Malkoç, ayrıca Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Disiplin Teftiş Komisyonu Sekreter Yardımcısı ve Ulusal Denetim Komisyonu Başkan Yardımcısı Fu Kui ile de bir araya geldi.

Malkoç, temaslarına ilişkin, AA ve TRT'ye yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile Çin'in ilişkilerinin uzun geçmişe ve tarihsel temellere dayandığını, yakın dönemde gelişen ilişkilerle Çin'in Türkiye'nin en büyük ticari ortaklarından biri haline geldiğini belirtti.

Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumunun, dünyadaki muadil ve benzer kurumlarla temasları olduğunu ifade eden Malkoç, Çin’de kamu denetçisi niteliğindeki ÇKP Merkezi Disiplin Teftiş Komisyonu ve Ulusal Denetim Komisyonu ile Asya Ombudsmanlar Birliği Yönetim Kurulunda birlikte yer aldıklarını söyledi.