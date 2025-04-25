Kamu binaları alarm verdi

İlayda SORKU

Deprem, AKP iktidarının kamu kurumlarını afetlere hazırlıksız bıraktığını bir kez daha gösterdi. Sarsıntının ardından kamuoyuna çelişkili açıklamalar yapıldı, kamu kurumları içinde karar birliği sağlanamadı.

En net örneklerden biri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “okullar tatil edilmeyecek” açıklamasını yalnızca birkaç saat sonra geri çekmesiydi. Sağlık Bakanlığı’na bağlı bazı hastanelerde çatlaklar oluştu, hastalar tahliye edildi. KYK yurtlarına dönmek isteyen öğrenciler ise içeri alınmadı.

BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESİ’NDE DE BİR BÖLÜM BOŞALTILDI

İstanbul Tabip Odası’nın aktardığına göre, tümden kapatılan bir hastane olmasa da bazı hastanelerin bölümleri tahliye edildi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Monoblok boşaltıldı, binada bulunan hastalar taburcu edildi. Ayrıca çalışanlardan binanın güvenli olup olmadığı konusunda bir değerlendirme yapılması istendi. Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde de bir bölüm boşaltıldı.

Öte yandan Küçükçekmece’de bulunan Mehmet Akif Ersoy Kalp Hastanesi B Blok’ta deprem nedeniyle çatlaklar oluştuğu da kamuoyuna yansıdı. Geçmişte yaşanan depremde hasar gören ve çatlakların üzeri sıvalarla kapatılan B Blok binasındaki hastalar, sıvaların dökülüp yeniden çatlakların oluşmasıyla A Blok binasına taşındı. Depremin ardından Vezneciler KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, yurda alınmadı. Öğrencilere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan bir yetkilinin yurdu kontrol etmesinin ardından içeri girebilecekleri bildirildi. Depremin ardından Darülaceze Kız KYK Yurdu’na da Bakanlıktan mühendisler kontrole geldi. Öğrenciler güvenliğin, “Yurt güvenli, içeri girebilirsiniz" dediğini ancak kendilerine "Kendi kararımızla giriyoruz" yazılı kağıt imzalatıldığını aktardı.

KYK YURDU’NDA DUVARLAR ÇATLADI

Edirnekapı Kız KYK Yurdu’nda ve geçen sene hizmete açılan Cerrah Mehmet Paşa KYK Yurdu’nda da duvarlar çatladı. Yurt binası güvenli bulunmadı, öğrenciler güvenlik tarafından içeriye alınmadı.

Bu tablo, yalnızca İstanbul’a özgü değil. Okullardan hastanelere kadar birçok alanda yaşanan aksaklıklar, geçmiş depremlerdeki benzer sorunları hatırlattı. 6 Şubat depremlerinden Van’a, Elazığ’dan İzmir’e kadar birçok örnekte benzer yönetim krizleri yaşandı.