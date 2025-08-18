Kamu çalışanları iş bırakmıştı: Hükümet, bugün son zam teklifini verecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında Memur Konfederasyonları ve Sendika Genel Başkanları ile Kamu İşveren Heyetinin son teklifini görüşmek üzere bir araya gelecek.

Görüşme, bugün saat 18.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek.

KAMU EMEKÇİLERİ İŞ BIRAKTI

Hükümet, ilk toplantının ardından memur ve memur emeklisine 2026'nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 artış teklif etmiş ancak konfederasyonlar teklifi reddetmişti.

İkinci toplantıda Kamu İşveren Heyeti zam teklifine ek olarak memurların taban aylığına bin liralık artış teklif etti. Bu teklifi de reddeden konfederasyonlar iş bırakma kararı aldı.

Toplu sözleşmede süreç en geç 31 Ağustos'ta sona erecek. Bu tarihe kadar uzlaşma sağlanamazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek. Hakem Kurulu’nun vereceği karar bağlayıcı olacak.