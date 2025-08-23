Kamu çalışanları maaş zammını bekliyor: Memur-Sen ve Birleşik Kamu-İş kararlarını açıkladı

Uzlaşma sağlanamayan 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri zam oranının netleşmesi için Hakem Kurulu'na taşınacak. 31 Ağustos'a kadar oranın belirlenmesi gerekirken Memur-Sen, uzlaşmazlıkla sonuçlanan görüşmelere ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na götürmeme kararı aldıklarını bildirdi.

Memur-Sen'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gelirde adalet, ücrette denge' ilkesiyle yürüttüğümüz, bozulan iş barışını inşa, memur ve emeklilerin gelir seviyesini yükseltmek için ter akıttığımız 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Kamu İşvereni'nin çözümsüzlükte ısrar eden tutumu nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Memur-Sen olarak uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu'na götürmeme kararı aldık ve Hakem'e başvurmadık."

İŞVEREN HEYETİ HAKEME GÖTÜREBİLİRKamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'na göre, Kamu İşveren Heyeti'nin, toplu sözleşmeyi Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne götürme yetkisi bulunuyor. Kamu işvereninin bu yetkisini kullanmaması halinde kamu görevlilerinin 2026-2027 yıllarına ait mali ve sosyal hakları genel hükümlere göre belirlenecek. Bu hükümler de TBMM'de bütçe görüşmelerinde belirlenerek yasalaşacak.

BİRLEŞİK KAMU İŞ HEYETE ÜYE GÖNDERMEYECEK

Öte yandan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Merkez Yönetim Kurulu da bir açıklama yaparak hakem heyetine üye gönderilmeyeceğini bildirdi.

"Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak kamu emekçilerinin yıllardır yoksulluk sınırının altında bir yaşama mahkûm edildiğini defalarca dile getirdik" ifadelerine yer verilen açıklamada, "Her toplu sözleşme döneminde kamu emekçilerine dayatılan ve insanca yaşam koşullarını yok sayan teklifler, bu yıl da aynı şekilde masaya getirilmiştir. İktidarın sefalet dayatmasını kabul etmemiz mümkün değildir" denildi.

Konfederasyonun, üyelerinin 6’sı doğrudan, 1’i dolaylı olarak Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen 11 kişilik Hakem Heyeti’ne üye göndermeme kararı aldığı aktarılan açıklamada, heyetten, siyasi iktidarın belirlediği çoğunluk yapısı nedeniyle, masaya konan tekliften farklı ve kamu emekçilerinin lehine bir karar çıkmayacağı vurgulandı.

Açıklamada, devamla şu ifadelere yer verildi:

"Hatırlatmak isteriz ki; kamu emekçilerinin insanca yaşama hakkını savunan bizlerin taleplerine kulak vermeyen, yürüyüş yapacağımız gün genel merkezimizi polis kuşatmasına alan bir anlayıştan adil bir karar beklemek gerçekçi değildir. Hakem Heyeti sürecinin sadece formalite niteliğinde olduğu, kamu emekçilerine dayatılan sefalet ücretlerinin bu kurul eliyle meşrulaştırılmak istendiği ortadadır.

Birleşik Kamu-İş olarak bu oyunun bir parçası olmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Kamu emekçilerini yoksulluğa mahkûm eden, haklarımızı gasp eden bu anlayışa karşı mücadelemizi büyütecek; emeğimizin ve alınterimizin karşılığını alana dek geri adım atmayacağız."

Kamuoyunu, kamu emekçilerinin insanca yaşam mücadelesine omuz vermeye davet ediyoruz.