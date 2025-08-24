Kamu çalışanları ve emekliler için kritik gün: Hakem Kurulu ikinci toplantısı sona erdi

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere ikinci kez toplandı.

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, Kamu İşveren Heyeti'nin başvurusu sonrasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Kurul, Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında ikinci toplantısını yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, konfederasyon temsilcileri toplu sözleşme taleplerinin gerekçelerini dile getirdi. Ayrıca kamu işveren temsilcileri de bu taleplere karşı düşüncelerini aktardı.

Kurul, yarın üçüncü toplantısı için saat 10.00'da bir araya gelecek.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ NE?

Hükümet, 2026 yılı için ilk teklifinde yılın ilk yarısına yüzde 10, ikinci yarısına ise yüzde 6 oranında zam önerdi. 2027 yılı için ise her iki yarıyıl için de yüzde 4’er zam teklifinde bulundu.

15 Ağustos’ta sunulan ikinci teklifte, bu oranlara ek olarak taban aylığa 1.000 TL artış önerildi.

18 Ağustos’ta gerçekleşen son görüşmede ise hükümet, 2026 yılı için zam teklifini yüzde 11 + 7, 2027 yılı için ise yine yüzde 4 + 4 olarak güncelledi.

KAMU İŞVERENİNİN TEKLİFLERİ

Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos'taki ilk teklifinde 2026'nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etmişti.

15 Ağustos'ta 2026 yılı için önerilen zamlara ek olarak taban aylığa 1000 lira artış teklif eden kamu işvereni, 18 Ağustos'ta yaptığı revizede ise 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 önermiş, 2027 yılı için yaptığı ilk teklifte değişikliğe gitmemişti.