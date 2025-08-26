Kamu çalışanları ve emekliler için yeni zam teklifi: Sendikalar masadan çekildi

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde sona yaklaşılıyor.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere bugün dördüncü kez toplandı.

Yaklaşık 1 saat süren toplantıda, konfederasyon temsilcileri ile kamu işveren temsilcileri, kurula getirilen toplu sözleşme talepleri üzerinde müzakerelerde bulundu.

Kamu işvereni dördüncü toplantıda 2026 yılı için sunduğu üzde 11+7'lik teklifi aynı bıraktı. Teklif 2027'nin ilk 6 ayı için bir puan artırıldı ve yüzde 5+4 şeklinde revize edildi.

Hükümetin sendikalarca reddedilen son teklifi şöyleydi:

• 2026 için ilk altı ay yüzde 11,

• İkinci altı ay için yüzde 7​

• 2027 için ilk altı ay yüzde 4,

• İkinci altı ay için yüzde 4

• 2026 için taban aylığa 1000 lira zam

KAMU-SEN VE MEMUR-SEN HAKEM KURULU'NDAN ÇEKİLDİ

Yeni teklifin ardından bir açıklama yapan Kamu-Seen ve Memur-Sen, bazı olumlu adımların atıldığını ama bunların sorunu çözmeyeceğini kaydederek Hakem Kurulu’ndan çekildiklerini açıkladı.

Memur-Sen'den yapılan açıklamada, "Uzlaşmazlıkla sonuçlanan Toplu Sözleşmede Toplantı Tutanağı ile kayıt altına aldığımız 58 Kazanım Hakem Kurulunda oylandı. Verdiğimiz tepkiler ve Hakem Kurulu’ndaki ısrarımızla bazı olumlu adımlar atıldı ama bunlar sorunu çözmez. Hakem Kurulu’ndan çekildik" ifadelerine yer verildi.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU: MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Tolantının ardından Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım da bir açıklama yayınladı. Memur-Sen ve Kamu-Sen'in masadan çekilmesinin hukuken hiçbir anlamı olmadığını söyleyen Yıldırım, "25 milyonu aç ve yoksul bırakan hakem heyetini atayan Cumhurbaşkanı'dır" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, mücadelelerini demokratik yollarla sürdüreceklerini vurduladı.

Yıldırım'ın açıklaması şöyle: "Merkez Bankası’nın 2027 için enflasyon tahmini yüzde 9’du onu verdiler. Yedi üyesinin Cumhurbaşkanı tarafından atanmış bir hakem heyetinin olamayacağını söylemiştik. Memur-Sen ve Kamu-Sen heyetlerini ikna etmeyi başaramadık. Gelinen sonuçta Memur-Sen ve Kamu-Sen masadan çekildiklerini açıkladı ama iş işten geçti. Toplantı için karar yeter sayısı sekizdi ve bugün sekizden fazla üyeyle toplandı. Bugün masadan çekilmenin hukuken hiçbir anlamı yok. Hakem heyetinin verdiği karar 2026-2027 yıllarını kapsayan zam oranlarınıdır. Bunu yedi kişilik hakem heyeti vermedi. 25 milyonu aç ve yoksul bırakan hakem heyetini atayan Cumhurbaşkanı'dır. Bu işi burada bırakmaycağız demokratik yollarda mücadelemizi sürdüreceğiz."