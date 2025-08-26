Kamu çalışanları ve emeklisinin zam oranı belli oldu

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, kamu çalışanları ile emekli aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılmasını kararlaştırdı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, kamu çalışanları ile emeklilerinin 2026 ve 2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere 4'üncü kez toplandı.

Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında Sayıştay'da yapılan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uşan ve Prof. Dr. Erdinç Yazıcı, Memur-Sen Genel Sekreteri Mahmut Faruk Doğan, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve Memur-Sen uzmanı Raşit Eğin katıldı.

ZAM ORANLARI NE?

Toplantıda, kamu işvereni temsilcileri, 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam teklif etti.

Kurul, bu teklifi kabul ederek, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılmasına karar verdi.

TABAN AYLIĞA BİN LİRA ZAM

Toplu sözleşme görüşmelerinde, Kamu İşveren Heyetinin taban aylığa 2026 yılı birinci 6 ay için verdiği 1000 lira zamda değişiklik yapılmadı.

Genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfında olup ilave ödemeden faydalanmayanlara yönelik artış 8 puandan 10 puana çıkarıldı.

Memurlara ödenen yabancı dil tazminatı yüzde 100 artırıldı.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

Kamuda çalışan özel güvenlik görevlilerinin resmi ve dini bayramlardaki fazla çalışmaları için günlük 307 lira verildi.

Yüzde 50 artırımlı ödenen engelli çocuk aile yardımı ödeneğine yüzde 10 artış yapıldı.

Kamu İşveren Heyeti ile konfederasyonlar arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde genele ilişkin uzlaşılan 58 madde ise oy birliğiyle kabul edildi.

Toplu sözleşme hükmünde bulunan kurul kararına itiraz hakkı bulunmuyor.