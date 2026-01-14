Kamu eliyle LGBTİ+ düşmanlığı

AKP iktidarı, "aile" söylemiyle kadınları ve LGBTİ+’ları hedef alan açıklamalarıyla beraber nefreti körüklemeye devam ediyor. LGBTİ+ karşıtı propagandalar sürüyor. Bunun son örneği ise TRT’nin, LGBTİ+ bireyleri hedef alan “Gökkuşağı Faşizmi” adlı belgeseli oldu. Belgeselin fragmanı TRT’nin sosyal medya hesabından yayımlanırken belgesel, TRT'nin uluslararası dijital video platformu olan Tabii'de yayınlanacak.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, belgeseli sosyal medyada paylaşırken skandal açıklamalarda bulundu. Sobacı’nın, "'Duyuyor musun? Bunlar faşizmin ayak sesleri...' Aile kurumuna savaş açan, evlatlarımızı ve değerlerimizi hedef tahtasına oturtan bir ideolojik kuşatmayı ifşa ediyoruz" sözleri tepki çekti.

Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar, 85 milyon kişinin vergisiyle işletilen TRT eliyle yurttaşların bir kısmının ‘düşman’ ilan edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

‘DÜŞMAN’ YARATIYOLAR

Ülkede her geçen gün derinleşen ekonomik krizin etkisiyle yurttaşların yoksullukla boğuştuğuna dikkat çeken Tar, “Ülke ekonomik krizin ortasındayken TRT ne yapıyor? Bizim cebimizden çıkan paraları, bizim vergilerimizi alıp hayali düşmanlar yaratmaya, nefreti körüklemeye harcıyor. Halkın parasıyla halka karşı propaganda yapıyorlar. Kaynakları israf edecek yer arıyorlarsa, dönüp halkın gerçek dertlerine baksınlar” dedi.

“Bir de utanmadan 'faşizm' diyorlar” diye konuşan Tar, ayrımcılığa uğrayan LGBTİ+’ların hedef gösterilmesinin faşizmin ta kendisi olduğunu ifade etti. TRT tarafından yapılan bu belgeselin kamu yayıncılığı olmadığına dikkat çeken Tar, “Madem, ‘faşizm’ diyorlar; gelin faşizmin LGBTİ+’lara neler yaptığını ve nasıl hakikate el koyarak onu ters yüz ettiğini hatırlayalım. Heteroseksizm ve ikili cinsiyet rejimi baskıcı bir ideoloji iken; bu ideolojik dayatmaya karşı çıkan LGBTİ+’ların salt var olmasını bile ‘ideoloji’ ve hatta ‘faşizm’ olarak işaretlemek, tipik bir faşizan yaklaşımdır: Hakikate el koyarak onu ters yüz etmek. Bu yöntem mazlumun zalim olduğu yalanını sadece manipülasyon için kullanmıyor. Aynı zamanda bir tür ‘kurban mecazı’ ile toplumsal meşruiyet kazanmaya çalışıyor. Bu yolla; panik gibi ilkel dürtüleri harekete geçirmekle kalmayıp bu dürtünün toplumda LGBTİ+ düşmanlığını yaygınlaştırmak için pilot koltuğuna oturması bekleniyor” ifadelerini kullandı.

"SAĞ OTORİTER İKTİDARLARIN ORTAK DİLİ"

Tar, şu ifadeleri kullandı: “Nazi faşizminin kurucu anlatısındaki ‘homoseksüel’ düşmanlığı gibi, otoriter ve popülist siyasetlerin kurucu mitlerinde de ‘cinsiyetsizleştirme’ ve ‘LGBT ideolojisi’ diyerek ürettikleri düşmanlık siyaseti önemli bir yer tutuyor. Alman faşizminin ilk dönemlerinden itibaren henüz bebek adımları atan cinsellik çalışmaları ve eşcinsel kurtuluş mücadelesine yönelmesi, araştırma merkezlerini basarak tüm kayıtları yok etme çabası ve eşcinselliği yasaklayan kanun maddesini daha da baskıcı bir biçimde bir tür ‘cadı avı’ için kullanması, faşizmin kurucu mitleriyle ilgili bir hamleydi. Bunu hem bir düşman hukuku hem de norm devleti ve önlem devletinden müteşekkil Alman faşist devlet yapısında önlem devletinin devreye girmesi olarak yorumlayabiliriz. Pembe üçgenlerle damgalanan eşcinsellerin toplama kamplarında katledilmesine varan süreç, üstün Alman ulusunun inşası için kullanılan tuğlalar arasında yer aldı. Bu sürece eşlik eden anlatı ‘homoseksüelliğin doğaya karşı bir sapma’ olduğu yalanı kadar toplumsal düzene ve ulusal güvenliğe tehdit olduğu yalanıydı. Bu iki anlatı iç içe işleyen, rasyonel akıl açısından baktığımızda birbiri ile çelişiyor gibi görülse de tıpkı ikili devlet mekanizmasındaki gibi birbirini besleyen hatlar olarak görülmeli.”

Türkiye’de AKP-MHP iktidarı ile yandaş medyanın yanı sıra dünyada sağ otoriter rejimler eliyle bu yöntemlerin diriltildiğine dikkat çeken Tar şöyle konuştu: “Bunu yaparken de, aklımızla dalga geçer gibi davranmakta da beis görmüyor. LGBTİ+ hareketinin çağrısı baki: LGBTİ+’ların kurtuluşu, tüm toplumu özgürleştirecektir. Bundan gayrısı, kimsenin inanmadığı yalan-dolan siyaseti.”