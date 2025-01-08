Kamu emekçileri 13 Ocak’ta iş bırakıyor: "İktidar taleplerimizi gasp ediyor"

Askeri İş Yerlerinde Görevli Kamu Çalışanları Sendikası (ASİM-SEN), Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK), Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (HÜR SEN), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (BİRLEŞİK KAMU İŞ) 13 Ocak Pazartesi günü, tüm işyerlerinde iş bırakıyor. Konuya ilişkin ortak basın açıklaması düzenlendi.

Açıklamayı BASK Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici okurken şu ifadelere yer verildi:

"Bizler; ASİM-SEN, BASK, HÜR SEN Konfederasyonu, KESK ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonları ve Sendikaları olarak, milyonlarca kamu çalışanının ve emeklisinin haklarını savunmak için bir kez daha bir aradayız. Ücretlerimiz, haklarımız ve onurlu bir yaşam talebimiz, yıllardır siyasi iktidarın sefalet politikalarıyla gasp ediliyor.

"ARTIK YETER"

TÜİK’in kamuoyuna açıkladığı %44,38’lik yıllık enflasyon oranı, halkın çarşıda, pazarda yaşadığı gerçeklerle taban tabana zıttır. Bizleri, gerçeği ve bilimi hiçe sayan bu siyasal manipülasyonlarla sefalet ücretlerine mahkum etmeye çalışanlara karşı mücadele bayrağını yükseltiyoruz. Yalanlarla örülen bu sistemin illüzyonuna boyun eğmeyeceğiz!

Vergide adaletsizlik, ek ödemelerin emekli maaşlarına yansıtılmaması, grev hakkı olmayan sahte toplu sözleşme düzeni ve kayıt dışı çalıştırma dayatmaları, bizleri açlık sınırında yaşamaya mahkum ediyor. Maaşlarımıza %11,54 gibi komik bir zam önerisi sunmak, kamu çalışanlarının emeğine, alın terine yapılmış bir hakarettir. Bu hakarete karşı sessiz kalmayacağız!

Nitekim; 7 Ocak 2025 Salı günü, ASİM-SEN, BASK, HÜR SEN, KESK ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonları ile sendikaları bir araya gelerek tüm kamu çalışanlarının sesi olduk.

Bu birliktelik, kamu çalışanları arasında büyük bir heyecan yarattı. Diğer bağımsız sendika ve konfederasyonların talepleri doğrultusunda ve bu taleplere yanıt vermek amacıyla yeniden bir araya gelerek onlara da çağrıda bulunuyoruz:

Gelin bu mücadeleye omuz verin, dayanışmayı birlikte büyütelim! Tüm kamu emekçilerine çağrımızdır:

13 Ocak Pazartesi günü üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakıyoruz! Bu sadece bir uyarıdır. Haklarımız için mücadelemizi büyütmeye kararlıyız.

Kamu emekçileri yalnız değildir!

Tüm sendikaları ve çalışanları birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Onurlu bir yaşam için birleşelim, sefalet düzenine karşı duralım!"