Kamu emekçileri iş yerlerinde kreş istiyor

BirGün/Ankara

Büro Emekçileri Sendikası (BES) kamu çalışanlarının kreş talebine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Genel Başkan Özer Avanaş tarafından okunan basın açıklamasında yoksullaştırma politikalarının en çok kadınları ve çocukları mağdur ettiğini vurguladı. Avanaş, “Her yaş grubundan çocuklarda, beslenme sorununa bağlı olarak, başta bodurluk olmak üzere daha kalıcı sağlık sorunları ortaya çıkarken sağlıklı ve nitelikli koşullarda yetişmesini de engellemektedir. Kadın emeciler, bu derin yoksullukla baş etmek için daha fazla fedakârlık etmek zorunda kalmaktadırlar” dedi.

"KURUMLAR ÜCRETSİZ KREŞ AÇMA GÖREVİNİ YERİNE GETİREMEMEKTEDİR"

Çocuk ve bakım yükünün kadın emekçilerin omuzlarına yüklendiğini ifade eden Avanaş, “Toplumun en önemli nüvesini oluşturan aile yükünü, kadın bedeni ve kadının fedakârlığı üzerine kuran iktidar, uzun yıllardır doğum oranlarının artırılması yönünde politikaları teşvik ederken kadını sadece annelik ve aile üzerinden tanımlamakta, kadının yaşadığı sorunlara toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten bir yerden çözüm üretmemekte, çocuk bakımına ilişkin bütün sorumluluğu kadının fedakârlığı üzerinden çözmeye çalışmaktadır” diye konuştu.

İktidar tarafından, 2025 yılının aile yılı ilan edildiğini hatırlatan Avanaş, “Sanki hane halkının yaşadığı başka bir sorun yokmuş gibi, aile politikalarını sadece kadınların çok çocuk doğurmasına indirgenmesi kadın bedeni üzerinde tahakküm kurmak istemesi ve kadını sadece annelik ve iyi eş olma görevleri arasına sıkıştırma niyetini taşıdığını görüyoruz. Bu yüzden doğum oranının arttırılması amacıyla 2025 yılını aile yılı ilan ederken doğacak çocukların bakımı anne üzerinde bırakılması esas alındığından, kurumlar anayasa ve yasalarda bir hak olarak tanımlanan ücretsiz kreş açma görevini yerine getirememektedir” dedi.

ÇOCUK SAYISINA BAKILMADAN KREŞ

Bakanlık önündeki basın açıklamasında kamu emekçilerinin taleplerini sıralayan Avanaş, şu ifadeleri kullandı:

“Kamu kurum ve kuruluşlarında açılacak Çocuk Bakım Evleri Hakkında Yönetmelik gereği 0-6 yaş grubu çocuklar için kampüs işyerlerinde çocuk sayısına bakılmadan kreş açılması, çocuk sayısı yeterli olmayan kamu kuruluşları ve tüm ilçelerde ortak kamu kreşi ve her işyerine bebek bakım odası açılması ve 24 ay ücretli ebeveyn izninin yasal olarak tanımlanarak sosyal devlet ilkesinin gereğinin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Her çocuğun ihtiyacının karşılandığı, eğitim, ulaşım ve beslenmenin sağlandığı, bilimsel nitelikli kreşlerin açılması talebimizi yineliyor ve bu hakkımızı elde edene kadar mücadelemize devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.”

Açıklama sonrası kamu kuruluşlarında yapılan Kreş İhtiyaç Anketi raporu ve talepler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na teslim edildi.