Kamu emekçileri pazartesi günü tüm yurtta iş bırakacak

Melisa AY

Kamu emekçileri pazartesi günü tüm yurtta iş bırakacak. Kendilerine verilecek yüzde 11,53 oranındaki 6 aylık enflasyon farkına karşı ses yükselten kamu emekçileri ve emekliler, işyerlerinden çıkıp meydanlarda ses yükseltecek. Yurdun dört bir yanından, her işkolundan kamu emekçileri, ASİM-SEN, BASK, HÜR SEN, KESK, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonları ve sendikaları ile 13 Ocak’ta ortak iş bırakmaya hazırlanıyor.

Emeğiyle geçinen milyonlarca yurttaş, henüz ceplerine girmeyen zam oranına karşı tepkili. Konfederasyonlar ve sendikalar, hazırlıklarına başladı. Tüm kentlerde iş bırakan emekçiler meydanlara yürüyecek, zam oranına dikkat çekmek için saat 11:54'te basın açıklaması gerçekleştirecek. Birleşen meslek örgütleri, "Kamu emekçileri yalnız değildir, bu sadece bir uyarıdır. Haklarımız için mücadelemizi büyütmeye kararlıyız" dedi.

İş bırakma hazırlıkları sürerken farklı sendikalara bağlı pek çok kamu işçisi de bir araya gelen sendikalara ulaştı. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen üyesi işçilerin de eyleme destek için iş bırakmaya hazırlandığı öğrenildi.

SENDİKA DEĞİŞTİREN MEMURLAR OLDU

Memurlar adına toplu iş sözleşmesi masasına oturan Memur-Sen'den, ayrıca Türkiye Kamu-Sen'den ise zam oranlarına ilişkin etkili bir tepki gelmedi. Bu sendikalara üye pek çok yurttaşın ise istifaya hazırlandığı iddia edildi. İzmir'de bir kamu hastanesinde çalışan ve BirGün'e konuşan bir kamu emekçisi, "Ben senelerdir Türk Sağlık-Sen'deyim, arkadaşlarım burada diye üye olmuştum. Ben de sendikadan istifa edip SES'e geçmeye karar verdim. Benim gözümde Sağlık-Sen de aynı. Bizim adımıza masaya oturmalarını, bu oranlara imza atmalarını kabullenemiyorum. Buna karşı güçlü tepki de yok. Ben acil serviste çalıştığım için iş bırakamıyorum ama bana sorsalar 1 günlük iş bırakma da yetersiz. Herkes ne şartlarda çalışıyor, bizi memurlar arasında birbirimize 3-4 bin liralık farklar için düşman olacak hale getirdiler. Bu artık benim çok ağırıma gidiyor" diye konuştu.

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TALEPLERİMİZİN ÖZNESİ OLACAĞIZ

Devrim Mol - BES Antalya Şube Başkanı: Uzun zamandır emekçiler ciddi kayıplar yaşıyor. Eylemlerimize hep olumlu refleksler vardı ancak katılım her zaman güçlü değildi. İş bırakma eylemi için durum daha farklı oldu. İş bırakma kamuda uzun zamandır talep ediliyordu. Üyelerimiz de üye olmayan kamu çalışanları da bu eylem için çok heyecanlı. Her işyerimizin önüne grev pankartımızı heyecanla asacağız, kent meydanına yürüyerek burada buluşacağız. Bu eyleme karşı ciddi bir refleks var. Birleşik hareket etmenin umudu yükselttiğini gözlemliyoruz. Taleplerimizin öznesi olmadığımız sürece bu cendereden çıkamayız, kamu emekçisi de bunu görüyor. Örgütlü olup kendi sorunlarımızın öznesi olmak dışında seçeneğimiz yok.

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SARI SENDİKA ÜYELERİ DE RAHATSIZ

Mehmet Apaydın - SES Çanakkale Şubesi Eşbaşkanı: Temel talebimiz çok net aslında; iktidarın TÜİK marifeti ve yetkili ama etkisiz sarı sendika ortaklığıyla yıllardır emekçilerden çaldıklarını geri istiyoruz. İnsanca yaşamaya yetecek, emekliliğe yansıyan, yoksulluk sınırı üstünde ücret talep ediyoruz. Eziyet yönetmeliği ile birlikte sağlık alanında bir mücadele sürüyordu, zam oranlarının açıklanması ile birlikte, huzursuzluk ve mücadele karalılığı tüm kamu emekçilerine yayılmış durumda. Pazartesi gerçekleştireceğimiz iş bırakma eylemi için Çanakkale'de de hazırlıklarımız sürüyor. Grev kararı alan diğer konfederasyon temsilcileri ile de bir araya geldik. İşyerlerini gezerek, sosyal medyada ve belediyeden pano kiralayarak hem grevi hem de basın açıklamasının duyurusunu yaptık. Ayrıca, sayısal olarak en fazla üye sayısına sahip iki sarı konfederasyon grev kararı almadı ama üyelerinde çok ciddi bir rahatsızlık olduğunu biliyoruz.

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BIÇAK KEMİĞİ ÇOKTAN GEÇTİ

Derya Uğur - Genel Sağlık-İş Genel Başkanı: Pazartesi günü yapacağımız iş bırakma eylemi için hazırız ve heyecanlıyız. Aslında iktidarın kamu işçilerine dayattığı kötü yönetmelikler yüzünden bir süredir eylem dönemimizdeyiz. Ülkenin her bölgesinde yapacağımız iş bırakma eyleminin de etkilerini görmeyi umuyoruz. Son yapılan yüzde 11,54’lük zamla kamu emekçilerine olumsuz çalışma koşulları reva görüldü. Biz kamu sağlık emekçileri olarak insanca yaşamak istiyoruz. Bıçak kemiğe dayanmayı da geçti artık. Mesleğimizi rahatça yapabilecek bir ortam sağlanmalı. Zihinsel yorgunluğumuz yetmiyormuş gibi fiziksel yorgunluğumuz da fazlalaşmaya başlıyor. Biz insanları yaşatmak için çalışıyoruz. İktidar her geçen gün akıldan, bilimden uzak uygulamalar getiriyor ve biz bu uygulamalarla mücadele etmek için hazırız. Bunun ilk adımıdır 13 Ocak’ta yapacağımız eylem.

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MEMUR-SEN’E ÖFKE BÜYÜK

Barış Uluocak - Eğitim Sen İstanbul 1 No'lu Şube Bşk.: Yapılan zamla ilgili çok ciddi bir tepki işyerlerinden yükseliyor. Tüm kamu emekçilerinin ortak talebiyle, isyanıyla harekete geçtik. Her kamu emekçisinden alınan taleple, ortak mutabakatla. Sadece zam oranına değil ek ödemelerini kaybeden emeklilerin, emekçinin yoksulluk sınırı altına itilmesiyle mücadele ediyoruz. Üyelerimiz hazır, Memur-Sen tek bir emekçinin dahi hakkını savunmadığı için onun üyeleri de kendi sendikalarına kızgın. Herkes ortaklaşmayı talep etti. Dayanılacak noktayı çoktan geçtik. Sahte enflasyona, düşük zamma ve alım gücüne ortaklaşa isyan talebi var. Tüm kent meydanlarında her sendikadan üyelerimiz ve üye olmayan kamu emekçileri ile bir arada duracağız.

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BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

Hasan Türkdönmez - Eğitim Sen Kocaeli Y.K. Üyesi: Bir süredir işyerlerinden çok ciddi talepler alıyorduk. Öğretmenler odasında devamlı kamu emekçilerinin yaşadığı sıkıntılar konuşuluyor. ÖMK, protokoller, müfredat dayatmaları... Buna karşı üyelerimizden de çokça, "Bir arada mücadele olsun, bir araya gelinerek tepki yükseltilsin, tıpkı hekimler gibi" talebi vardı. Tüm bu itirazlar birikti ve gecikmeli de olsa iş bırakma kararı geldi. 5 konfederasyon bir araya geldi. Ocak zammı aslında bardağı taşıran son damla oldu. Hükümetin uyarılması için eylemlerimiz sürecek, tabandan da 'Devamı gelmeli' beklentisi var. Kent genelinde 10 bin kişinin katılımını bekliyoruz. Biz bunu Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen üyelerinden de duyuyoruz. Bizim eylemimize katılmaya hevesli olarak ulaşan çok kişi var. Kendi sendikalarına karşı çok öfkeliler, 'Onlardan da bu beklenirdi' diyorlar.