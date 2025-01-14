Kamu emekçileri Saray’ı iş bırakma eylemiyle uyardı: Emekçiler genel greve hazır

Emek Servisi

Kamu emekçileri ve emekliler, kendilerine yapılan yüzde 11,54 oranındaki 6 aylık zammı protesto etmek için dün yurt genelinde iş bıraktı. Emekçiler, yurdun dört bir yanında iş yerlerinden çıkarak meydanlara yürüdü, taleplerini haykırdı.

Emekçiler, Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde "Emekçiler göreve, genel greve" diyerek basın açıklaması yaptı. KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, "Maaş artışları Erdoğan-Şimşek programına göre değil gerçek enflasyona göre yapılmalıdır. Bu sefalet zam aldatmacasına karşı, en düşük memur maaşının acilen yoksulluk sınırının üzerine çıkartılmalı" dedi.

Ankara'daki eyleme, TMMOB, TTB, DİSK, Tüm Emeklilerin Sendikası ile CHP genel başkan yardımcıları Gamze Taşçıer ve Suat Özçağdaş ile milletvekili Ali Ersever, SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul, DEM Parti Sözcüsü Kezban Konukçu ile milletvekilleri Heval Bozdağ ve Nevroz Uysal Aslan da destek verdi.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu çağrısıyla İstanbul Kadıköy'de bir araya gelen kamu çalışanları ve emekliler, "Saraylar yıkılır, direnenler kazanır", "Hükümet elini cebimizden çek" sloganları attı.

HALK HESABINI SORACAK

Kadıköy'de ortak basın açıklamasını okuyan Birleşik Kamu İş İstanbul İl Başkanı Alkoç Turan Başgönül "Bu zam alın terimize ve emeğimize yapılmış büyük bir hakarettir. Koşullarımızı iyileştirmek için sorumluluk almayanları silkelenip kendilerine gelmeye davet ediyoruz. Halka kulaklarını tıkayan iktidarı, kamu emekçilerinin, emeklilerin, çiftçilerin ve halkımızın sorunları ile ilgilenmeye davet ediyoruz. Aksi halde bu halk, evinde kaynatamadığı tencerenin, çocuğunun cebine koyamadığı harçlığın hesabını sandıkta ceberrut iktidarına soracaktır" diye konuştu.

Yurdun her kentinde yapılan açıklamalarda kamu emekçileri, "Bir sonraki adımımız genel grev olacak" dedi.

İzmir

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İNSAN ONURUNA YARAŞIR ÜCRET VE YAŞAM TALEBİ

Meydanlarda kamu emekçileri, emekliler ve dayanışmaya gelenlerin haykırdığı talepler şöyle sıralandı:

• En düşük memur maaşının 79 bin TL’ye çıkartılması, asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir ücret düzeyine çıkartılması, kira yardımı,

• İşyerlerinde ücretsiz kreş açılması,

• Mülakatla değil liyakatla kadrolu, güvenceli istihdam,

• Seyyanen zam ve ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması,

• Vergide adalet, az kazanandan az, çok kazanandan çok, yani adil bir vergi sistemi ve vergi diliminin yüzde 10’a sabitlenmesi,

• Sahte sendika yasasına karşı, gerçek grevli bir toplu sözleşme düzenlemesi,

• Savaşa, ranta, faiz ödemelerine, sermayeye teşvike değil, halk için toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe.