Kamu emekçileri sefalete mahkûm edildi: Hakem Kurulu kararı Resmi Gazete'de

Kamu emekçileri ve emeklisi 6,5 milyon yurttaş, Hakem Heyeti’nin kararıyla sefalet koşullarına mahkûm edildi.

Toplantıdan çıkan karara göre 2026 yılı için yüzde 11+7’lik teklif aynen kabul edildi. 2027’nin ilk altı ayı için ise teklif yalnızca 1 puan artırıldı.

Buna göre; 2026 yılı birinci dönem için yüzde 11, ikinci dönem için yüzde 7, 2027 yılı birinci dönem için yüzde 5, ikinci dönem için yüzde 4 oranında artış yapılacak. Ayrıca taban aylıkları 2026 yılının ilk altı ayında 1000 TL yükseltilecek.

Öte yandan hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal hakları da kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme ile Hakem Kurulu’nun aldığı karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre memur maaşları ile memur emeklisi aylıkları da aynı oranlarda artırılacak.