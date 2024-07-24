Kamu emekçileri tüm gün iş bıraktı

Toplu sözleşme görüşmelerinde yaşanan tıkanıklığın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çalışan kamu emekçileri tam gün iş bırakarak CHP İzmir İl Başkanlığı’nın önüne yürüdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görev alan kamu emekçilerinin eylemleri sürüyor. Tüm Bel-Sen ile belediye yönetimi arasında, Sosyal Denge Tazminatı (SDT) üzerine anlaşma sağlanamaması ve toplu sözleşme sürecinin tıkanmasının ardından eyleme başlayan belediye çalışanları tüm gün iş bıraktı.

Kültürpark’ta bulunan 1 No’lu Hol önünde saat 11.00’de bir araya gelen memurlar CHP İzmir İl Başkanlığı’nın önüne yürüdü. Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Cevdet Keleş tarafından okunan basın açıklamasında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a Belediye Meclis Toplantısı’nda yasal sınırın üzerinde toplu sözleşme yapmak için oybirliği ile yetki verildiğini fakat Tugay’ın, CHP Genel Merkezi’nden onay beklediği ifade edilirken şu ifadeler kullanıldı:

“CHP Genel Merkezi, ülkede yaşanan yüksek enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle halkın yoksullaştığını, alım gücünün düştüğünü ve halkın geçinemediğini her gün televizyon ekranlarından ifade etmesine rağmen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın onay verirseniz enflasyon artışlarını dahil ederek memurlarla toplu sözleşme yapmak istiyorum talebini eğer kabul etmezlerse, AKP iktidarının gerici, yasakçı ve hukuksuz yasalarını uygulayarak, yasal sınırdan ödeme yapmasını önererek 6 bin 200 belediye memurunu açlıkla yoksullukla tehdit etmiştir.”

CHP GENEL MERKEZİ’NE ÇAĞRI

Tugay ile CHP Genel Merkezi’nin emekçilerin kazanılmış haklarını gasp etmek için paslaştıklarını ifade eden Keleş, "Buradan ifade etmek isteriz ki, belediye emekçileri hiçbir baskıya boyun eğmemiştir. Emekçilerin haklarına yapılan saldırı kimden gelirse gelsin mücadele etmiştir. Buradan CHP Genel Merkezi’ni; emekçileri, sendikaları, toplu sözleşme masasını yok sayan bu kararından vazgeçmeye çağırıyoruz. Özgür toplu sözleşme masasının kurulması ve demokratik ortamın yaratılması için kendilerini göreve davet ediyoruz. Belediye emekçileri mücadele ederek, bedeller ödeyerek kazandığı haklarının gasp edilmesine asla müsaade etmeyecektir. Gasp edilen haklarımız iade edilene ve özgür toplu sözleşme masası kurulana kadar, İzmir ve Ankara’nın her yeri mücadelemizin merkezi olacaktır" dedi.